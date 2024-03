NEWS

Debora Parigi | 8 Marzo 2024

Matrimonio a prima vista

Continua la messa in onda di Matrimonio a prima vista 12 e abbiamo le anticipazioni della terza puntata. Le tre coppie affronteranno i loro viaggi di nozze e per qualcuno ci saranno grossi problemi. Ma il vero colpo di scena è che gli esperti decideranno di inserire una quarta coppia per questo percorso. Vediamo tutti i dettagli su cosa accadrà.

Le anticipazioni della terza puntata di Matrimonio a prima vista 12

È iniziata la nuova edizione di Matrimonio a prima vista che ha visto alcune novità. Infatti per questa volta gli esperti hanno creato coppie over 30 e over 40 e hanno fatto partecipare persone con già un matrimonio alle spalle. Nella prima e seconda puntata si sono svolti i matrimoni, i protagonisti si sono un po’ conosciuti e sono partiti per i viaggi di nozze.

Cosa accadrà nella terza puntata di Matrimonio a prima vista 12 secondo le anticipazioni? La coppia formata da Enrico e Benedetta sarà totalmente ai ferri corti. Con visioni molto diverse della vita, durante una serata qualcosa si romperà totalmente tanto che la notte dormiranno in letti separati. Il giorno successivo andrà ancora peggio perché avranno un bruttissimo litigio con parole molto forti tanto che lei minaccerà di tornarsene in Italia.

Parlando di Roberto e Stefania, i due inizieranno a conoscersi meglio superando il problema da parte di lei della mancanza di attrazione fisica. Avranno così modo di raccontarsi e scoprire di essere molto simili riguardo quello che vogliono e le vite vissute. Giuseppe e Ilaria continueranno il loro viaggio di nozze in punta di piedi, infatti tra loro non ci sarà ancora complicità e continuerà anche un po’ d’imbarazzo. Entrambi, però, saranno molto propensi a intraprendere questa conoscenza.

Concludiamo le anticipazioni di questa terza puntata di Matrimonio a prima vista 12 con un colpo di scena. Infatti gli esperti decideranno di introdurre una quarta coppia. Loro saranno Fabio e Ilaria. I due quindi, in questa puntata, si sposeranno e inizieranno a conoscersi. Entrambi, a primo impatto, sembreranno felici l’uno dell’altra e scopriranno di andare in viaggio di nozze nel Salento.

Quando va in onda la terza puntata

La messa in onda in chiaro, sul Real Time, di Matrimonio a prima vista 12 è iniziata mercoledì 6 marzo alle ore 21.25 con la prima e la seconda puntata. I primi due appuntamenti sono stati trasmessi insieme, mentre successivamente ci sarà un solo episodio a sera.

A tal proposito, la terza puntata di Matrimonio a prima vista 12 andrà in onda mercoledì 13 marzo. Le puntate totali sono 8 oltre a quella speciale dedicata a un po’ di tempo dopo la fine dell’esperimento per vedere se le coppie hanno confermato la decisione finale o è cambiato qualcosa.

Come accade sempre, il programma può essere visto in anteprima su Discovery Plus sottoscrivendo un abbonamento. Ogni mercoledì, infatti, viene caricata una nuova puntata che è praticamente la successiva a quella che vedremo la sera su Real Time. In questo modo si potrà vedere cosa accadrà senza attendere la messa in onda in chiaro.