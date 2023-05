NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Maggio 2023

Grande traguardo per Annalisa

Sono settimane ricche di soddisfazioni queste per Annalisa. Negli ultimi mesi infatti la cantante si è posizionata in cima alle classifiche, dopo aver pubblicato i singoli Bellissima e Mon Amour, che hanno conquistato il cuore del pubblico. I due brani hanno ottenuto un successo senza precedenti, e hanno reso la Scarrone una delle artiste più amate e ascoltate del momento. Nel mentre l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi ha annunciato un concerto evento al Mediolanum Forum di Assago, che si terrà il prossimo 4 novembre. Ma non solo. La cantante infatti sta anche lavorando al suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce nei mesi a venire.

In queste ore però è arrivato un grande traguardo per l’artista. La Scarrone infatti ha vinto il Triplo Platino con Bellissima e il Platino con Mon Amour. Grande gioia dunque per la cantante, che sui social ha affermato emozionata: “Grazie a tutti. Oggi giornata indimenticabile”.

Poche settimane fa nel mentre Annalisa, parlando dei suoi brani Bellissima e Mon Amour, che fanno parte di un nuovo progetto musicale più ampio, ha affermato:

“Sto vivendo questo progetto musicale come un film. Si parte da un appuntamento, quello in cui io mi ero preparata, ero bellissima, ma tu non sei mai arrivato. Da qui poi scaturisce “Mon Amour”, una canzone che parla di quello che succede prima della ripartenza. Nel momento in cui vivi una delusione, poi non parti subito per un nuovo viaggio. Hai bisogno di prenderti quel periodo, quel limbo appunto, in cui indaghi te stessa facendo cose che non hai mai fatto. Magari cambi look, la tua routine, provi a comportarti in un modo diverso in situazioni diverse e chissà, fai serata fino a tardi con le amiche. Hai bisogno di liberarti, di fare del nuovo, di fare qualcosa di catartico. E poi, a un certo punto, alla fine di questo limbo ti svegli e ti senti pronta per ripartire perché hai capito qualcosa di nuovo su te stesso”.