Vincenzo Chianese | 4 Giugno 2023

Ennesimo traguardo per Mon Amour di Annalisa

Sono ormai mesi che Annalisa è in cima alle classifiche musicali. Con i suoi ultimi singoli, Bellissima e Mon Amour, la Scarrone si è confermata essere una delle artiste più amate del momento, e senza dubbio in molti attendono il suo nuovo album di inediti. Il progetto, stando alle indiscrezioni, dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, e di certo non deluderà le aspettative dei fan. Di recente nel mentre i due brani hanno conquistato rispettivamente il triplo Platino e il Platino, e di certo questo è un grande risultato per l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi. Nelle ultime ore come se non bastasse è arrivato l’ennesimo traguardo per la cantante.

Mon Amour infatti è risultato essere il video più visto dell’ultima settimana, sbaragliando così la concorrenza. Ma non solo. Il videoclip della canzone ha anche ottenuto più visualizzazioni dei tormentoni estivi appena usciti, tra cui Pazza Musica, di Marco Mengoni ed Elodie, e Disco Paradise, di Fedez in collaborazione con J-Ax e con la Scarrone stessa. Questi i numeri dei video più visti della settimana, riportati dalla pagina Social Artist:

Qualche giorno fa nel mentre Annalisa, nel corso di una lunga intervista, ha raccontato un retroscena su un cantante famoso, che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web. Pare infatti che l’artista in questione, di cui naturalmente non è stato fatto il nome, si sia spostato dopo che la Scarrone si è seduta al suo fianco. In merito la cantante ha affermato:

“Una volta mi sono seduta in un posto, di fianco a un cantante — non dico nemmeno se uomo o donna — e questa persona si è spostata subito per andare da un altro con cui immagino fosse più piacevole chiacchierare. Quel gesto mi ha ferito. Non mi piace essere sottovalutata”.