Torna “Amore Criminale” su Rai 3 con Veronica Pivetti: la nuova edizione debutta con la tragedia di Giovanna Frino

Stasera, martedì 4 Novembre, in prima serata su Rai 3 alle 21:20, non perdete l’inizio della nuova stagione di “Amore Criminale”. Guidata da Veronica Pivetti, la trasmissione che dà voce alle vittime di violenza maschile dedica la sua prima puntata al ricordo di Giovanna Frino, la cui vita fu spezzata a soli 44 anni, il 16 dicembre 2022, ad Apricena (Foggia).

L’uomo che doveva proteggerla l’ha uccisa con tre colpi di pistola nella loro casa, davanti agli occhi innocenti di una delle loro tre figlie, allora appena diciassettenne. La tragedia non è stata un atto isolato, ma l’epilogo agghiacciante di anni di possesso ossessivo e gelosia malata. Giovanna era stata sottoposta a un ciclo infinito di insulti, pedinamenti e violenze psicologiche, spesso sotto gli occhi dei figli. Il marito, condannato all’ergastolo in primo grado e ora in attesa di appello, sostiene di non ricordare come sia morta la moglie. La verità di Giovanna sarà ricostruita attraverso le toccanti interviste alla sua famiglia e la fedele ricostruzione degli eventi.

A cura di Alba Cosentino

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X