Anticipazioni Amici 22: torna Mattia e c’è anche Can Yaman

1 La prima puntata del pomeridiano di Amici 22

Parte con la registrazione di oggi, mercoledì 14 settembre, la nuova stagione di Amici. Questa puntata vede la formazione della nuova classe (ma ovviamente i ragazzi possono cambiare nel corso dei mesi) e andrà in onda alle ore 14 domenica 18 settembre su Canale 5. Come accade per ogni prima puntata, ci sono stati vari ospiti che hanno consegnato le maglie agli allievi che hanno ottenuto il banco. Tra questi ospiti segnaliamo Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Pio e Amedeo, Vessicchio, Pieraccioni , Saviano, De Sica e Salvatore Esposito. Ma andiamo a vedere cosa è successo grazie alle anticipazioni di Amici 22 riportate dalla pagina Amici news.

La modalità di consegna delle maglie è cambiata. Gli ospiti entravano con delle scatole dove all’interno c’erano le maglie e ogni volta che le maglie finivano c’era il cambio dell’ospite. Presente anche Luigi Strangis che è entrato con la coppa e ha cantato il suo nuovo singolo che uscirà venerdì. A entrare nella scuola in totale sono stati 19 allievi: 13 ragazzi e 6 ragazze, di queste ragazze solo una è tra i cantanti.

Partiamo con la categoria canto che vede come professori Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e il ritorno di Arisa. Vi riferiamo, quindi, i ragazzi che sono stati scelto dai vari prof. Aaron ha cantato “Per due come noi” e un suo pezzo ed è stato scelto da Rudy Zerbi. Il prof ha scelto anche Piccolo G. e Tommy.

Andre, invece, è stato voluto da Arisa, ma Rudy ha abbassato mentre si esibiva perché gli sembrava il belato di una capra. Anche Wax è un allievo della cantante che ha scelto inoltre Federica, l’unica cantante donna della classe al momento. Lorella Cuccarini ha scelto NDG, un ragazzo che ha già un disco d’oro alle spalle. Cricca ha cantanto sia una cover che un suo pezzo ed è piaciuto sia a Lorella che ad Arisa. Quindi sarà poi lui a scegliere con chi andare.

Passiamo al ballo…