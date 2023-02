NEWS

Andrea Sanna | 2 Febbraio 2023

Amici 22

Amici 22, le anticipazioni sulla sfida di Samu

Ieri 1 febbraio presso gli Studi Elios in Roma si è tenuta una nuova registrazione di Amici 22 e dalle anticipazioni sono emersi i primi dettagli. Uno su tutti riguarda la sfida di Samu, rimandata ormai dopo diverse settimane.

Ricordiamo, infatti, che la prima volta al ballerino è stata congelata la sfida contro Paky. La giudice esterna Francesca Bernardini ha chiesto di poterli vedere in una comparata la settimana successiva e così è stato. La seconda volte, come ci avevano già svelato le anticipazioni di Amici 22 abbiamo visto il danzatore mettersi dunque alla prova con il suo sfidante. Ma a intervenire è stata poi Alessandra Celentano. La docente di classico ha dato il banco a Paky, annullando così l’effetto della sfida.

Per Samu dunque si è fatta ancora più difficile, poiché ha dovuto attendere ancora un’altra settimana per poter scoprire il suo destino nella scuola. Nello scorso appuntamento lo sfidante era indisposto, ma ora finalmente ci siamo. Le anticipazioni di Amici 22 informano infatti che il ragazzo ha fatto la tanto attesa sfida. Ma stavolta qual è stato l’esito? Ci saranno stati altri colpi di scena?

Come informano Amici News e SuperGuida TV Samu ha effettuato la sua sfida con un ragazzo di nome Mattia Fasan. Al termine delle esibizioni è riuscito a riprendersi la sua maglia e dunque tornare così in corsa per il Serale!

Nel corso della puntata, stando a quanto emerso dalle anticipazioni di Amici 22, Samu ha avuto altre occasioni per esibirsi. Da qui se non volete sapere altro, non continuate a leggere, perché riporteremo ancora qualche altro spoiler!

Durante la gara di ballo Samu è arrivato quarto e non solo! Ha fatto anche il medesimo compito che Todaro aveva assegnato la scorsa settimana a Gianmarco. Emanuel Lo ha detto che se il giudizio della Celentano sarebbe stato un 6 lui avrebbe dato la maglia del Serale al ragazzo. Peccato, però, che la maestra abbia optato per un 4. Il tutto, come vedremo poi nella puntata di domenica, ha generato una discussione tra i due insegnanti.

Seguiteci per altre news e anticipazioni su Amici 22!