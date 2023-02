NEWS

Andrea Sanna | 2 Febbraio 2023

Amici 22

Maria De Filippi e il confronto con Wax ad Amici 22

Come reso noto da SuperGuida TV e Amici News ieri si è tenuta la registrazione della nuova puntata di Amici 22. Tra le tante anticipazioni è emerso anche il confronto avuto tra Maria De Filippi e Wax. Stando a quanto emerso, infatti, la conduttrice ha voluto riaprire, in qualche modo, la questione Capodanno-gate. Un fatto che tanto ha fatto discutere. Così ne ha parlato insieme al cantante, che lei stessa aveva più volte ripreso (così come tutti gli altri ragazzi) per l’accaduto.

Tutti (o quasi) eravamo sicuri che non se ne sarebbe più parlato visti i provvedimenti disciplinari presi, ma a quanto pare la presentatrice di Amici 22 ha voluto chiarire le cose ancora una volta.

Stando a quanto fornito dalle fonti menzionate Maria De Filippi nel faccia a faccia con l’allievo di Amici 22 è ritornata sul fatto per chiuderlo definitivamente una volta per tutte: “La conduttrice ha detto all’allievo che se se l’è presa così tanto con lui è perché sa che può uscire del bene. Poco dopo gli ha fatto cantare il suo inedito e lui si è un po’ emozionato”.

Una reazione quella di Wax che fa comprendere dunque il suo reale pentimento dopo quanto successo durante il Capodanno in Casetta. Ma non è finita. Perché sempre Maria ha spiegato al cantante di Amici 22 che forse non è il caso che si addossi tutte le colpe, perché non è stata l’unica persona coinvolta in questa storia. Secondo la conduttrice, infatti, il ragazzo non deve portare da solo “tutto il peso sulle spalle”.

Per vedere questo momento verificatosi durante le registrazioni di Amici 22 dobbiamo attendere però la puntata del 5 febbraio. Non ci resta dunque che darvi appuntamento a domenica per assistere a questo atteso confronto tra le parti.