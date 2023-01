Chi è Paky Brunetti di Amici 22? Età, fidanzata e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

Chi è

È entrato in cosa nella scuola di Amici 22, ma Paky Brunetti ha già conquistato non solo i professori, ma anche il pubblico. Conosciamolo meglio mediante questa scheda conoscitiva con alcune importanti informazioni: chi è, età, fidanzata e Instagram.

Chi è Paky Brunetti

Nome e Cognome: Paky Brunetti (conosciuto come Paky)

Data di nascita: 2001

Luogo di nascita: Napoli

Età: 21 anni

Altezza: dovrebbe essere più alto di 1 metro e 70 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerino

Fidanzato: Paky è fidanzato con una ragazza di nome Ylenia

Tatuaggi: Paky non ha tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @iampaky_b

Paky Brunetti età, altezza e biografia

Apriamo questo articolo dalla biografia di Paky Brunetti. L’allievo di Amici 22 dovrebbe essere nato nel 2001 a Napoli e di conseguenza la sua età è di 21 anni. Non conosciamo, però, il suo segno zodiacale.

Il giovane ballerino dovrebbe essere alto poco più di un metro e 70 centimetri probabilmente, ma non abbiamo certezze a riguardo, così come per il peso.

Amante della danza, ha da sempre inseguito il suo sogno e oggi lo vediamo tra i protagonisti di Amici 22. Ma della vita privata di Paky di Amici 22 cosa sappiamo?

Vita privata

Paky di Amici 22 seppur giovanissimo, ha un trascorso abbastanza impegnativo alle spalle. Stando a quanto raccontato, infatti, il ragazzo ha dovuto fare i conti con la morte della mamma. A raccontarlo è stato lui stesso: “Era uno dei suoi sogni. Mi supportava, mi portava alle gare, credeva tanto in me”.

Dalla scomparsa della madre, Paky esprime il suo dolore attraverso l’arte: “Quando morì mia mamma una lacrimuccia. Non mi uscivano proprio”. Lei l’ha sempre supportato in questo suo desiderio, a differenza del padre, che invece era contrario.

Sempre a proposito della vita privata di Paky Brunetti sappiamo grazie al profilo Instagram che è felicemente impegnato. In alcuni scatti compare infatti accanto alla fidanzata Ilenia.

Dove seguire Paky di Amici 22: Instagram e social

Se siete rimasti colpiti dal talento di Paky Brunetti ad Amici 22, dovete assolutamente seguirlo sui suoi profilo social. Il ballerino è piuttosto attivo su Instagram, dove condivide contenuti mediante delle storie o dei post.

Tra gli scatti e video, non solo immagini che lo ritraggono impegnato nella sua più grande passione (la danza) ma anche insieme alle persone a lui care e la sua fidanzata. Paky vanta già un buon numero di seguaci che aumenteranno con il percorso nella scuola più famosa d’Italia.

Carriera

Per quanto riguarda, invece, la carriera nel mondo della danza, Paky Brunetti si è presentato ad Amici 22 come ballerino di genere hip hop e ha colpito tutti.

Negli anni il ragazzo ha avuto modo di fare esperienza e partecipare a gare e contest. È apparso anche nella World of Dance. Insomma, una gran bella soddisfazione per lui! Fino a che non è arrivata la scuola di Amici…

Paky ad Amici 22

Nel 2023 per Paky è arrivata una nuova occasione chiamata Amici 22. L’allievo ha sfidato il già titolare Samuele Segreto e sebbene la sfida sia conclusa in parità, ha comunque ottenuto il banco.

Questo perché la maestra Alessandra Celentano ha apprezzato molto il suo talento e supportata dagli altri professori gli ha concesso un’opportunità, come vedremo nel paragrafo del percorso.

I professori di Amici 22

Non solo una nuova classe di Amici 22, ma anche un corpo docenti con due nuovi elementi. Chi sono i professori di questa edizione del talent show? Tra gli insegnanti di ballo:

Alessandra Celentano

Raimondo Todaro

Emanuel Lo

Nel canto, invece, quest’anno troviamo:

Rudy Zerbi

Lorella Cuccarini

Arisa

Gli allievi di Amici 22

Da settembre a oggi sono davvero tanti gli allievi che hanno fatto e fanno parte della scuola di Amici 22. Qui l’elenco completo di tutti i cantanti:

Aaron

Andrea Ascanio – ELIMINATO

Andrea Mandelli – ELIMINATO

Angelina Mango

Federica Andreani

Giovanni Cricca

Jore (Lorenzo Longoni)

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali– ELIMINATO

Valeria Mancini – ELIMINATA

Wax

Tra i ballerini del talent show troviamo invece:

Asia Bigolin – ELIMINATA

Claudia Bentrovato – ELIMINATA

Eleonora Cabras

Gianmarco Petrelli

Isobel Kinnear

Ludovica Grimaldi– ELIMINATA

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Paky

Ramon Agnelli

Rita Pompili (Rita Danza)– ELIMINATA

Samuele Segreto

Samuel Antinelli – ELIMINATO

Vanessa Bellini – ELIMINATA

Il percorso ad Amici 22

A gennaio, Paky Brunetti è arrivato ad Amici 22 e si è sfidato contro Samuele Segreto. Francesca Bernabini, giudice di quell’occasione, ha prima congelato la sfida, per poi dire di volerli vedere in una comparata.

La settimana successiva ha trovato difficoltà a scegliere data la bravura di entrambi.

Alessandra Celentano è rimasta molto colpita da Paky e gli ha dato il banco, appoggiata anche dagli altri colleghi.