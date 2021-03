Anticipazioni Daydreamer dall’1 al 5 marzo: Can vuole riconquistare Sanem

1 La programmazione di Daydreamer

Continua la messa in onda di Daydreamer con la sua nuova programmazione. Infatti la serie TV va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 16.35 su Canale 5 (al posto de Il Segreto) e il martedì alle 21.30 circa in prima serata. Questa settimana, però, la messa in onda della prima serata cambia. Non sarà più il martedì, ma ci sarà eccezionalmente mercoledì 3 marzo. Questa scelta è stata fatta probabilmente per l’inizio, martedì, di Sanremo. E sappiamo che la prima sera del Festival fa sempre grandi ascolti. Andiamo allora a vedere le anticipazioni e le trame di Daydreamer nella settimana dall’1 al 5 marzo.

Anticipazioni Daydreamer lunedì 1 marzo

Le anticipazioni di Daydreamer di lunedì 1 marzo riferiscono che Aziz, dopo l’incontro con la sua vecchia fiamma Mihriban, decide di invitarla ad andare con lui a cena a casa di Mevkibe e Nihat. Nel frattempo Yigit chiede a Sanem di accompagnarlo ad un evento molto importante a New York. Lei però, essendo ancora molto turbata da quanto accaduto con Can, declina l’invito.

Nel frattempo proprio Can ascolta di nascosto la loro conversazione e, preso dall’estrema gelosia, decide di lasciare la città. Ma, dopo aver letto alcune pagine del romanzo di Sanem, cambia idea. Vuole rimanere e riconquistarla.

Ma vediamo cosa accadrà nelle altre puntate…