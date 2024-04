Anticipazioni Endless Love 16 aprile: Nihan fa un’amara scoperta sul fratello Ozan

NEWS

Andrea Sanna | 16 Aprile 2024

Endless Love

Quali sono le anticipazioni di Endless Love per la puntata di oggi 16 aprile? Ecco cosa prevede la serie TV turca e tutto ciò che c’è da sapere su puntate, trama e streaming.

Anticipazioni Endless Love 16 aprile

Scopriamo subito quali sono le anticipazioni di Endless Love dopo la puntata di ieri. Cosa succederà oggi 16 aprile?

Emir ha trovato Nihan e una volta tornato a casa rimprovera Ozan. Secondo lui ha esagerato per avere dato fuoco alla barca di Salih. Al contempo, però, si complimenta perché, secondo lui, il ragazzo ha agito per ottenere quel che desidera.

Nihan nel mentre, secondo le anticipazioni di Endless Love, sorprende Emir e Ozan confabulare e percepisce che suo fratello sia manipolato. Sospetti che sono sempre più consolidati quando si accorge della bruciatura di Ozan sul palmo della mano.

Infine le anticipazioni di Endless Love, informano che Nihan incontra Salih e viene a scoprire dell’incendio. E questo la porta a ricollegare i fatti: l’autore del rogo è suo fratello Ozan. Indignata dunque affronta il ragazzo, invitandolo a lasciare Zeynep (sorella di Kemal) e smetterla di farsi manipolare da Emir!

Come proseguiranno le anticipazioni di Endless Love?

Quando va in onda Endless Love

Una delle domande più frequenti è sapere a che ora e quando va in onda Endless Love. La serie TV turca va in onda dal lunedì al sabato, durante questi orari:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

il sabato dalle 14:45 alle 16:30.

Quante puntate sono di Endless Love

Sappiamo quante stagioni e di conseguenza puntate ha Kara Sevda (Endless Love)

Messe da perte le anticipazioni di Endless Love vi diamo ulteriori informazioni sulla serie TV turca. Sappiamo che vanta di due stagioni, ciascuna di 35 e 34 episodi.

Ma c’è una doverosa precisazione da fare. Se in Turchia le puntate hanno la durante di oltre un’ora, in Italia il minutaggio è differente. Si passa a puntate da 25 o 35 minuti massimo. Per questo in Italia, probabilmente, vedremo molti più episodi di Endless Love.

Dove vederlo in TV e streaming

C’è possibilità di sapere dove vedere Kara Sevda (Endless Love) in streaming. Avete modo di seguire ogni appuntamento su Canale 5 e non solo!

Tutte le puntate di Endless Love potrete vederle o recuperare su Mediaset Infinity, app o sito in base alle vostre preferenze.

Con la piattaforma è anche possibile seguire la trama di Endless Love e rivedere le puntate quando preferite, a seconda delle vostre esigenze. Questo vi permetterà anche di sapere come finisce Endless Love.

A domani con nuove anticipazioni di Endless Love!