Andrea Sanna | 16 Aprile 2024

The Social Home

Parte The Social Home, un nuovo reality show tutto da scoprire: vediamo insieme cos’è e come funziona, quando inizia, chi sono i concorrenti e dove vederlo e seguirlo più da vicino!

Cos’è e come funziona The Social Home

La prima cosa che vi starete domandando è cos’è e come funziona The Social Home? Assomiglia a L’Isola dei Famosi e alle spiagge dell’Honduras, alla Casa del Grande Fratello o Temptation Island? Ve lo spieghiamo subito.

Si tratta di un format, un reality show per la precisione, carico di emozioni e sfide all’ultimo respiro, che permetteranno ai concorrenti di poter restare in gioco. È stato definito come il programma “più sfrenato di sempre”.

Secondo quanto si apprende i concorrenti saranno divisi in due gruppi: il primo immerso nel lusso e in una struttura da sogno, l’altro invece all’aperto dovrà procacciarsi il cibo e vincere delle prove per poter avere i benefici. Sarà curioso dunque scoprire come la prenderanno le coppie.

Tra l’altro secondo il regolamento i protagonisti dovranno sottoporsi a degli esperimenti scientifici ogni settimana.

Peraltro pare sia previsto anche un montepremi piuttosto corposo e un bonus settimanale “da urlo”.

Quando inizia

Non sappiamo ancora quando inizia The Social Home, dato che tramite i canali social del programma è indicato “prossimamente”.

La location di The Social Home

Ora che sappiamo cos’è, come funziona, quando inizia, vediamo anche qual è la location.

Stando a quanto si apprende e come annunciato poco prima, un gruppo di persone selezionate vivranno in una casa con tutti i comfort a disposizione. Mentre le altre si troveranno all’esterno, senza un letto su cui riposare.

Durante il loro percorso dovranno affrontare delle prove di sopravvivenza e non avranno alcuna possibilità di potersi riparare dal maltempo.

Chi è il presentatore

Dato che abbiamo tutte queste informazioni, conosciamo anche chi è il presentatore di The Social Home? Al momento non si sa chi condurrà questo programma, ma i canali ufficiali hanno dato un indizio. Pare infatti si tratterà di un conduttore vip!

Concorrenti e casting

Chi sono i concorrenti di questa edizione di The Social Home e cosa sappiamo dei casting? In data 16 aprile si sono concluse le candidature e abbiamo già una prima coppia pronta a mettersi in gioco.

E non si tratta di una qualsiasi, ma di due ragazzi che hanno attirato l’attenzione a Temptation Island, durante la scorsa edizione. Possiamo svelarvi che i primi a prendere parte al gioco sono Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara.

Sappiamo chi sono gli altri partecipanti? Al momento no, ma non esiteremo ad aggiornarvi non appena ci saranno news!

Dove vedere The Social Home

Ora che abbiamo più informazioni a disposizione sappiamo anche dove vedere e seguire The Social Home? Oltre ai canali ufficiali social (da Instagram a Threads) è presente un canale YouTube e un sito ufficiale con tutti i dettagli.

Dove vederlo? Su tutte le piattaforme social.

Novella2000.it vi aggiornerà non appena ci saranno altre notizie.