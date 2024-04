Endless Love anticipazioni 20 aprile: Kemal scopre la verità sulle nozze di Nihan ed Emir

NEWS

Andrea Sanna | 19 Aprile 2024

Endless Love

Tutto sulle anticipazioni di Endless Love per sabato 20 aprile. Cosa succede nelle prossime puntate, la trama e lo streaming

Vediamo le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 20 aprile. Cosa succederà nell’appuntamento di sabato, in onda su Canale 5?

Endless Love anticipazioni 20 aprile

Sabato 20 aprile è prevista una nuova puntata di Endless Love. Le anticipazioni quali sono? Nel corso dell’appuntamento della soap turca, Emir approfitta della situazione per avvicinarsi anche a Zeynep. Kemal intanto vuole sapere perché Nihan ha accettato di sposare Emir. Leyla nel mentre si trova ad affrontare sua sorella.

Dalle anticipazioni di Endless Love sappiamo che Kemal mette alle strette Nihan e scopre che tutto è nato per proteggere Ozan. Sempre l’uomo organizza un incontro con i suoi amici per capire le strategie da adottare e da mettere in atto.

Nihan incontra Banu, perché entrambe hanno ricevuto le foto dell’omicidio di cui è stato accusato Ozan. E proprio a proposito del ragazzo, Emir lo convince su Kemal, facendogli credere che è tornato per vendicarsi.

E ancora più grave, come riferiscono le anticipazioni di Endless Love, è il fatto che a finirci di mezzo sarebbe Ozan, poiché fratello di Nihan. Se lei tornasse a provare dei sentimenti per Kemal, potrebbe tornare a dimenticarsi di suoi fratello.

Per tale ragione Ozan corre da Nihan e l’accusa di mettere tutti in pericolo per colpa della sua vicinanza con Kemal.

Quando va in onda Endless Love

Endless Love a che ora e quando va in onda? La serie televisiva turca è in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato. Ecco quali sono gli orari da seguire:

dal lunedì al venerdì alle 14:10.

al alle il sabato dalle 14:45 alle 16:30.

Le puntate di Endless Love quante sono?

Le anticipazioni di Endless Love le sappiamo, ma conosciamo anche le puntate totali della serie TV turca? Quanti stagioni ha Kara Sevda (nome originale dello show)?

Messe da parte tutte le anticipazioni di Endless Love, possiamo dirvi con esattezza che abbiamo due stagioni di 35 e 34 episodi ciascuna. Ma alt! Ci stiamo basando sulla programmazione turca. In Italia dato che gli episodi sono ridotti a 25/35 minuti, molto probabilmente vedremo più episodi.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine scopriamo dove vedere Kara Sevda (Endless Love) in streaming. Oltre Canale 5 è possibile guardare tutte le puntate della serie TV turca su Mediaset Infinity, sia app che sito.

Grazie alla piattaforma si possono scoprire le anticipazioni di Endless Love, la trama e rivedere tutte le puntate quando lo riteniamo più opportuno. Ciò permetterà anche di sapere anche come finisce Endless Love.

