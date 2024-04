Anticipazioni Endless Love 19 aprile: Kemal rischia grosso, ma…

NEWS

Andrea Sanna | 18 Aprile 2024

Endless Love

Vediamo insieme le anticipazioni di Endless Love per la puntata di oggi 19 aprile. Ecco cosa succederà durante l’appuntamento odierno della serie TV turca!

Anticipazioni Endless Love 19 aprile

Stando alle anticipazioni di Endless Love per la puntata del 19 aprile, Tarik cerca di mettersi in contatto con Emir, senza alcun successo. Fehime prova ad aiutarlo economicamente donandogli i suoi braccialetti, ma lui rifiuta.

Ozan intanto non demorde e continua a contattare Zeynep, anche se quest’ultima è stata chiara e non vuole più essere disturbata. Tarik, dopo aver ascoltato una telefonata tra loro, mette in punizione sua sorella. A lei non sarà più permesso di uscire senza la sua presenza.

Nel mentre, secondo le anticipazioni di Endless Love del 19 aprile, Kemal risponde agli attacchi di Emir e parla con il padre di quest’ultimo. L’intento è quello di svelare gli imbrogli del figlio. Intanto Emir propone aiuto a Tarik per l’apertura del nuovo negozio e il ragazzo si convince ad accettare.

Cosa succede nella prossima puntata di Endless Love e quali saranno le prossime anticipazioni? Intanto vediamo cosa è accaduto nel precedente episodio…

Riassunto del 18 aprile….

Durante la puntata del 19 aprile di Endless Love, Nihan sospetta di Emir ed è certa abbia chiesto al fratello Ozan di incendiare la barca di Kemal. Dopo un duro confronto con lui, decide di rivelare i suoi sospetti a Kemal.

Nel mentre l’uomo firma i documenti redatti dalla società di consulenza di Rashid. Le anticipazioni di Endless Love proseguono con Nihan che ascolta una telefonata di Emir e svela tutto a Kemal. Quest’ultimo scopre che la società di consulenza di Rashid è fittizia. Per questo rischia il carcere poiché ha firmato dei documenti illegali.

Grazie all’aiuto di Salih, Kemal si mette in contatto con Rashid e lo costringe a dirgli tutto, dato che è a conoscenza di quanto tramato alle sue spalle. Nihan nel mentre riesce a trovare i documenti che potrebbero intrappolare Kemal e riesce a farne delle fotocopie di nascosto.

Banu intanto ha chiesto apertamente a Nihan di lasciare Emir, di modo che quest’ultimo possa vivere la sua relazione con lei. Intanto sempre Banu viene costretta dall’uomo ad abortire dopo la rivelazione della gravidanza. E ancora Banu, dopo aver chiesto a Nihan di lasciare Emir perché l’uomo possa avere una relazione con lei, viene costretta dallo stesso Emir ad abortire.

Queste dunque le anticipazioni di Endless Love.

Quando va in onda Endless Love

A che ora e quando va in onda Endless Love? La serie TV turca su Canale 5 va in onda dal lunedì al sabato. Questi gli orari:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

il sabato dalle 14:45 alle 16:30.

Quante puntate sono di Endless Love

Quante stagioni e puntate ha Kara Sevda (Endless Love)? Ora che abbiamo messo da parte le anticipazioni di Endless Love, vi informiamo su questa domanda. La serie turca ha due stagioni di 35 e 34 episodi.

In Turchia la durata è di oltre un’ora, mentre in Italia gli episodi non vanno oltre i 25/35 minuti. Per tale ragione ci saranno molti più puntate. Considerate che attualmente siamo oltre il 40esimo.

Dove vederlo in TV e streaming

Per sapere dove vedere Kara Sevda (Endless Love) in streaming potete consultare un altro modo oltre a Canale 5.

Tutte le puntate di Endless Love sono trasmesse e si possono recuperare su Mediaset Infinity, app o sito.

Grazie alla piattaforma è possibile seguire nel dettaglio anche la trama di Endless Love e rivedere le puntata. Così saprete anche come finisce Endless Love.

Domani vi attendono nuove anticipazioni di Endless Love!