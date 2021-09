Anticipazioni seconda puntata Amici 21: torna nella scuola un’allieva di Amici 20, Sangiovanni presenta il suo nuovo singolo

1 Le anticipazioni della seconda puntata di Amici 21

Oggi pomeriggio, giovedì 23 settembre, hanno registrato la seconda puntata del pomeridiano di Amici 21 e per le anticipazioni ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere. Vi ricordiamo che questa puntata andrà in onda domenica 26 settembre alle 14 su Canale 5.

Sin da subito, sui banchi rimasti liberi, erano presenti Giulia, Aka7even e Deddy. Ospite della puntata è stato Sangiovanni che ha presentato il suo nuovo singolo Raggi Gamma. Mentre cantava è andato in onda anche il videoclip del pezzo.

Si è esibita anche Giulia in una coreografia di hip hop e anche Deddy ha cantanto presentando il suo nuovo singolo: Giove. Non è ben chiaro se i finalisti della scorsa edizione saranno presenti anche in altre puntate secondo i loro impegni (a parte Giulia Stabile presenza fissa visto che è professinista).

Sono stati consegnati anche gli ultimi tre banchi rimasti vuoti. Il primo è andato ad Elisabetta, la cantante dello scorso anno di Arisa che era stata mandata via da lei. Ma le aveva promesso un banco per quest’anno. Così è finita nel team di Anna Pettinelli.

Le anticipazioni di Amici 21 riferiscono che gli altri due banchi sembra che siano andati ad altri due cantanti: un ragazzo e una ragazza.

Passiamo adesso alla conferma delle maglie e ai ragazzi in attesa di giudizio…