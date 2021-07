Anticipazioni Temptation Island: Alessandro entra nella casa delle single, Jessica è sconvolta (VIDEO)

1 Alessandro di Temptation Island con una single

Stasera giungiamo alla quarta puntata di Temptation Island 2021, quindi siamo davvero in conclusione, ma le anticipazioni contengono dei colpi di scena. Come abbiamo visto nel promo alla fine della terza puntata, Alessandro sembra finalmente essersi dato una svegliata, non pensando solo ad allenarsi e fare una dieta personale.

Infatti, dopo alcuni video visti della fidanzata Jessica, il ragazzo si avvicinerà alla single Carlotta. Non è ben chiaro se sarà proprio la tentatrice a provare l’approccio o se partirà tutto da lui. In ogni caso si creeranno delle dinamiche che all’inizio sembreranno soddisfare Jessica. Ma poi accadrà anche altro.

Proprio oggi il profilo ufficiale di Temptation Island ha postato un nuovo video di anticipazioni riguardante proprio Alessandro e la single Carlotta. Si tratta di un pezzo di video che Jessica vedrà al falò. Il suo fidanzato entrerà nella casa delle single, dove sappiamo non esserci telecamere.

Cosa accadrà? Vediamo solo che Jessica rimarrà sconvolta e anche infastidita.

Vediamo anche le restanti anticipazioni…