Finalmente sappiamo come si chiama il nuovo programma di Canale 5 di Maria De Filippi e Silvia Toffanin che celebrerà i talenti usciti negli anni da Amici.

Nel corso di questa estate, in occasione della presentazione del palinsesto Mediaset per la stagione televisiva 2024/2025, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato un nuovo programma con la complicità di Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

Da allora si parla di questa trasmissione come Amici – Verissimo, dal momento che è stato pensato per celebrare i talenti scovati e coltivati dal noto talent di Canale 5, poi impostisi nel panorama musicale o della danza.

La conduzione è stata affidata appunto a Silvia Toffanin, da qui la citazione di Verissimo. La presentatrice ha dichiarato a proposito di questo nuovo progetto:

“Ho sempre detto che Verissimo per me era abbastanza. Ma celebrare i talenti usciti da questa scuola eccezionale è una bellissima idea. Una proposta che non potevo non accettare e che mi rende felice. Alcuni di loro posso dire di averli visti crescere e diventare certezze della musica e della danza. Quindi, condurre questo programma per me sarà un onore”.

Sfortunatamente ad oggi non siamo ancora in grado di illustrarvi con maggiore precisione come si svolgerà il programma. Quello che possiamo svelarvi, però, è che si chiamerà This is me.

A riportare la notizia sono stati Amici News e SuperGuidaTV poche fa. Oggi, infatti, dovrebbe essersi tenuta la registrazione della prima puntata. La trasmissione di Maria De Filippi è stata pensata per sostituire nel palinsesto Tu si que vales, che concluderà la messa in onda verso metà novembre.

Dal 23 novembre fino a prima dell’inizio della vacanze natalizie, il sabato diventa a tutti gli effetti il giorno di Silvia Toffanin. Quest’ultima, dopo il pomeriggio con Verissimo, prenderà in mano la prima serata con This is me.

Le puntate previste per questo novità di Mediaset sono tre. Non appena verranno rilasciate maggiori informazioni sulla struttura della trasmissione e sugli ospiti, non esiteremo ad aggiornarvi.