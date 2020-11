1 Anticipazioni Uomini e donne Trono Over

Nella serata di venerdì 27 novembre c’è stata una nuova registrazione di Uomini e donne e per le anticipazioni, di cui oggi ringraziamo il sito Il Vicolo delle News, iniziamo da tutto quello che è successo al Trono Over.

La puntata è iniziata con Gemma Galgani che sta continuando a vedersi con Maurizio. Lei lo ha invitato a casa sua a mangiare una pizza, ma lui, facendo finta di non aver capito l’invito esplicito, l’ha portata a cena fuori. A questo punto è intervenuta Valentina dicendo a Gemma che Maurizio le ha sempre detto che non gli piace e che è stata la redazione a dirottarlo verso di lei. A questo punto è iniziata una discussione dai toni decisamente accesi che ha anche alzato un gran polverone.

Maurizio, infatti, ha dato a Valentina della bugiarda e ha tirato fuori degli screenshot di una conversazione che lei ha avuto con Costantino, un cavaliere che ora non è più nel parterre. In questa conversazione Valentina spronava Costantino a dire che erano stati insieme solo per vedere un film, ma in realtà avevano avuto rapporti intimi. Così è venuto fuori che lei ha avuto rapporti anche con Nicola (assente per Covid). E sembra, inoltre, che fossero d’accordo nell’aspettare il suo ritorno per poi uscire dal programma insieme. Da tutto questo si capisce che Valentina usciva con Maurizio solo per allungare i tempi, quindi è stata smascherata.

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne parlano anche di Armando Incarnato che è uscito con Lucrezia Comanducci e hanno discusso. I due, infatti, sono stati a mangiare al self service e, siccome mancava il vino rosso, lei è andata a chiederlo al ragazzo della reception. Questo si è offerto di accompagnarla al negozio di alimentari vicino per comprarlo. Quindi Armando si è arrabbiato per essere rimasto lì da solo. Gianni gli ha dato del retrogado, ma il cavaliere ha insistito sul fatto che ha trovato irrispettoso da parte di lei l’essersene andata senza dirgli nulla e anche con uno sconosciuto.

Parliamo adesso del tronisti…