Incidente per Valeria Marini al GF, il phon è pieno di farina che le finisce nell’occhio operato (VIDEO)

1 Valeria Marini e il phon pieno di farina

Oggi Valeria Marini, entrata proprio ieri nella casa del Grande Fratello Vip come nuova concorrente, è stata vittima di un piccolo incidente che speriamo non le abbia causato problemi. Si è seduta nella zona beauty insieme a Manila Nazzaro per acconciarsi i capelli. E ha usato il phon.

Il problema è che nel phon c’era della farina e, appena la Marini lo ha acceso, le è subito andata sui capelli. Ma soprattutto, sentendo le sue parole, le è andata nell’occhio. Ricordiamoci che lei recentemente è stata operata all’occhio sinistro per un problema molto serio. Ed è proprio quello in cui è finita la farina.

Ma chi è stato a metterla dentro il phon? Chi è il colpevole di questo scherzo? Quando Valeria ha chiesto chi fosse stato, Manila ha risposto che a farlo era stata Soleil Sorge. Ecco il video caricato su Tik Tok che dimostra quanto accaduto:

La Marini comunque non si è arrabbiata ed è andata a controllare subito l’occhio. Però, considerando il suo problema, con certi scherzi bisogna stare un po’ attenti. Per fortuna, come detto, non è successo niente di grave.

A tal proposito, vediamo cosa ha subito l’occhio della showgirl con l’operazione e le sue dichiarazioni…