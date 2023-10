NEWS

Andrea Sanna | 14 Ottobre 2023

Scopriamo insieme quali sono le tutte le news e anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne. Cosa è accaduto in studio ieri 13 ottobre? Vediamolo insieme.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over

Durante il pomeriggio di ieri sono emerse le nuova anticipazioni di Uomini e Donne. Cosa è successo tra Trono Over e Trono Classico. LorenzoPugnaloni.it nel suo profilo Instagram ci ha fornito diverse notizie.

Partiamo proprio dall’Over e da Gemma Galgani. La dama torinese è grande protagonista per la situazione che si è creata con Maurizio. Il cavaliere è sceso per conoscerla, ma a distanza di settimane sembrano essere su due binari diversi e hanno deciso di chiudere.

Nonostante tutto però, come riferiscono le anticipazioni del dating show, Gemma Galgani è ancora presa da Maurizio e durante la registrazione gli avrebbe fatto una proposta. Ovvero iniziare tutto da capo, un’altra volta, e azzerare quanto successo.

Maurizio però non è dello stesso avviso e ha chiuso definitivamente. Questo ha acceso un nuovo dibattito in studio. Come riferiscono le anticipazioni di Uomini e Donne, Gemma è uscita dallo studio in lacrime. Tina l’ha inseguita e ha chiamato il dottore. Scena questa che sicuramente attirerà l’attenzione del pubblico non appena andrà in onda.

Sempre dal Trono Over le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere di una discussione tra Alessio e Claudia, poi chiarita con un bacio. Marcello, invece, tornato di recente in studio, è uscito con Cristina per conoscerla meglio.

Uomini e Donne: il Trono Classico

Le anticipazioni di Uomini e Donne però non sono finite qui. Oltre alla parentesi Gemma Galgani, che vedremo in puntata, si è parlato anche del Trono Classico.

Il tronista Brando ha portato in esterna la corteggiatrice Raffaella. Pare si sia trattato di un incontro molto piacevole. Questa situazione ha provocato una forte reazione in Beatriz, la quale dopo aver visto le immagini si è auto eliminata. Il ragazzo non l’ha fermata.

Sul fronte Trono Classico, infine, si è parlato anche di Cristian. Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano di un incontro tra lui e Virginia in esterna. Manuela invece non è apparsa in studio.

Queste dunque tutte le news sull’ultima registrazione di Uomini e Donne.