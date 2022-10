Anticipazioni Uomini e donne: Roberta e Riccardo si sono baciati, rissa sfiorata con Ida

1 Anticipazioni Uomini e donne Trono Over

C’è stata oggi, sabato 8 ottobre una nuova registrazione di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Diciamo che è stata una puntata davvero molto movimentata. Partiamo subito dal Trono Over.

Vi avevamo già mostrato la foto e con questa registrazione è arrivata la conferma: Roberta e Riccardo sono usciti ieri sera e hanno raccontato in studio cosa è successo. Ma, colpo di scena, hanno ammesso di essersi baciati. Comunque pare sia stata un’uscita senza proseguo, cioè hanno deciso di non frequentarsi di nuovo.

Ida e Alessandro, invece, sono usciti e si stanno frequentando. Roberta si è intromessa ed è iniziata una grande lite tra lei e la dama di Brescia. Le due sono arrivate addirittura viso a viso. Da aggiungere che anche Tina si è ovviamente messa in mezzo ed è andata molto contro Roberta, difendendo invece Ida. Gianni e Armando hanno speso belle parole per Ida e Riccardo, tanto che quest’ultimo si è anche emozionato.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano anche che sono stati ospiti Biagio e Caterina per raccontare del loro matrimonio. E nel corso della puntata la coppia ha chiesto più volte a Riccardo se fosse ancora innamorato di Ida. Lui ha mostrato tanti tentennamenti, ma alla fine ha risposto di no. In generale Riccardo ha pianto più volte durante la registrazione.

Passiamo al trono classico…