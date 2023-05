Raffaella Mennoia rivela se questa sarà l’ultima settimana dell’anno di Uomini e Donne

NEWS

Debora Parigi | 9 Maggio 2023

Uomini e donne

Uomini e donne finirà la messa in onda questa settimana? Raffaella Mennoia rivela come stanno le cose e quando sarà l’ultima puntata

Quando finisce Uomini e donne? Arriva la risposta di Raffaella Mennoia

Dalla fine della scorsa settimana i fan di Uomini e donne sono rimasti allibiti quando è stato annunciato che la settimana attualmente in corso sarebbe stata l’ultima per la messa in onda. In pratica da oggi a venerdì vedremo le ultime due registrazioni (quella di ieri e quella di oggi). Una scelta molto strana e che ha portato anche a pensare ai tronisti Luca e Nicole, da poco tempo sul trono.

Proprio ieri Luca Daffrè ha fatto la sua scelta, andando quindi a confermare che siamo agli sgoccioli e poi non vedremo più il programma in onda fino a settembre. E proprio per stasera è attesa, oltre a nuove dinamiche del Trono Over, la scelta di Nicole che è rimasta con Andrea e Carlo.

Ma adesso è spuntata una frase che mette nuovi dubbi e accende contemporaneamente la speranza. Come mostra Amedeo Venza nelle storie sul suo profilo Instagram, un utente si è chiesto se davvero Uomini e donne finirà venerdì. E subito è arrivata la risposta di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, a questo commento. Raffaella, che fa parte della redazione del programma e dirige praticamente tutto lo staff, ha scritto: “No, finisce a fine mese”.

Qual è la verità allora? Quella di stasera è l’ultima registrazione o ce ne saranno altre? Voci di corridoio dicono che le registrazioni si concludono oggi, quindi venerdì andrà in onda l’ultima puntata, mentre da lunedì verrà trasmesso “Il meglio di…” che accompagnerà il pubblico fino alla fine di maggio. Poi da giugno il dating show sarà sostituito da una soap opera come accade di consueto in estate.

Vedremo quindi quale sarà la verità. Se quella di oggi pomeriggio è realmente la l’ultima registrazione, tra poche ore lo sapremo.