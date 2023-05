NEWS

Nicolò Figini | 9 Maggio 2023

Uomini e donne

La scelta di Nicole a Uomini e Donne

Ieri pomeriggio abbiamo scoperto, grazie alla anticipazioni, che Luca Daffrè ha scelto di uscire dalla trasmissione con la corteggiatrice Alessandra. La Scelta è stata fatta in maniera leggermente diversa, pare, per volontà del tronista. Alessandra è stata la sola a entrare in studio, mentre Carmen e Alice sarebbe state informate da lui stesso più tardi in camerino. Tutti, quindi, si sono chiesti chi ha scelto Nicole Santinelli di Uomini e Donne.

Nicole era la tronista che mancava e che per lunghe settimane è stata indecisa tra Andrea e Carlo. Con entrambi durante le esterne avevamo visto molta attrazione e passione. Fino all’ultimo non si sapeva su chi sarebbe ricaduta la sua decisione, ma ora è tutto chiaro.

A fornire le anticipazioni in merito, come sempre, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram. Stando alle informazioni da lui divulgate pare proprio che la tronista di Uomini e Donne abbia scelto Carlo. Sicuramente questo evento farà rimanere sorpresi molti fan del dating show. Diversi telespettatori pensavano, infatti, che sarebbe uscita dalla trasmissione con Andrea.

Sembra che Andrea sia entrato per primo con fare impassibile. Una volta aver scoperto che non sarebbe stato la scelta è uscito e Gianni ha commentato affermando che non sembrava esserci rimasto male, ma aveva un viso quasi sollevato.

Non si conoscono con precisione le dinamiche con le quali Nicole ha detto a Carlo che lui sarebbe stato la Scelta. Fatto sta che nessuno dei due corteggiatori se lo aspettava e si sono vestiti normalmente. Nella puntata che vedremo questa settimana a Uomini e Donne sappiamo che sono state mostrate le ultime due esterne.

Quella con Andrea è avvenuta a casa del corteggiatore, mentre quella con Carlo al centro dello studio. Lui le ha letto una lettera e lei si apre raccontando alcuni episodi della sua vita. Non ci resta che attendere la puntata. Seguiteci per altre news.