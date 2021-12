Anticipazioni Uomini e donne, Roberta ha fatto la sua scelta

Anticipazioni Uomini e donne: la scelta di Roberta

Oggi pomeriggio, giovedì 16 dicembre, c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne, per le cui anticipazioni ringraziamo come sempre la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Come era già stato annunciato durante l’ultima registrazione, oggi Roberta Ilaria Giusti, ultima tronista rimasta (parliamo dei quattro annunciati a inizio stagione) ha fatto la sua scelta.

Ricordiamo che da mesi era rimasta con soli due corteggiatori: Luca e Samuele. Più volte aveva detto di essere in estrema difficoltà, che voleva capire alcune cose di entrambi per poter prendere una decisione. E ha sempre detto che provava un forte sentimento per entrambi, doveva solo arrivare al punto di provare tutto per uno. E così è stato. Prima di arrivare al giorno della scelta Roberta aveva chiesto di passare un’intera giornata prima con l’uno e poi con l’altro. E la redazione l’ha accontentata. Poi ha passato dei giorni da sola per capire chi voleva al suo fianco ed è quindi arrivata ad una decisione.

Oggi, a Uomini e donne, Roberta Ilaria Giusti ha scelto Samuele Carniani. Il corteggiatore aretino da molto tempo aveva dichiarato di essere innamorato di lei e sempre più spesso aveva creduto di non essere la scelta. Anche molti del pubblico, ma anche del parterre e tra gli opinionisti, pensavano che la scelta potesse essere Luca. Ma a sorpresa (e come aveva previsto Giulia De Lellis) Roberta ha scelto Samuele.

Facciamo tanti auguri a questa nuova coppia e attendiamo maggiori dettagli e anticipazioni su questa puntata di Uomini e donne.

Per chi invece si sta chiedendo quando vedremo questa scelta di Roberta, con tutta probabilità si dovrà attendere l’anno nuovo, quando cioè il programma di Maria De Filippi tornerà in onda a gennaio dopo la pausa per le festività. Ricordiamo, infatti, che l’ultima puntata del 2021 andrà in onda mercoledì 22 dicembre e riprenderà il 10 gennaio 2022.

