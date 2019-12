Anticipazioni Uomini e donne Trono Classico: lite furiosa di Carlo che mostra il peggio di sé

Anticipazioni Uomini e donne Trono Classico registrazione 17 dicembre: Carlo dà inizio ad una lite furibonda, guai anche per Giulio.

Anticipazioni Uomini e donne trono di Giulio Raselli

Nel pomeriggio di martedì 17 dicembre c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo il sito Il Vicolo delle News. La puntata è iniziata da Giulio Raselli che, dopo la scorsa registrazione, è andato subito da Giovanna e l’ha portata in casetta. Il tronista ha cercato di chiarire la situazione che si era creata e le ha dato molte certezze. Inoltre si è messo a coccolarla sul divano, l’ha presa in braccio e si sono baciati. Così i due si sono chiariti e hanno fatto pace.

In studio Gianni ha fatto notare che Giulia non si scompone quando vede questo tipo di intimità tra il tronista e la rivale. E si trova d’accordo con questo anche Lorenzo. Si sono quindi chiesti se è troppo sicura di sé perché sa di essere bella oppure se è perché sa di essere la scelta. Lei ha risposto di essere semplicemente convinta del suo percorso e della sua esterna. Prima dell’esterna di Giulia, Giovanna ha detto di voler stare tranquilla e non condizionare Giulio con le sue paure che non hanno ragione di esserci viste le dinamiche del percorso. Quindi è giusto che lo faccia in tranquillità.

Nell’esterna Giulia ha portato il tronista in Puglia a conoscere i genitori e hanno fatto il viaggio in aereo insieme. I genitori della ragazza sono stati molto carini e gentili con lui. Hanno raccontato che non navigano nell’oro, ma con molta pazienza e tenacia sono riusciti a costruire una casa che stanno ancora ultimando. Hanno aggiunto che per un periodo non avevano i riscaldamenti e quindi hanno dormito tutti e 4 in un letto per scaldarsi. La corteggiatrice ha confessato a Giulio di volersi costruire una famiglia come quella dei suoi genitori. Poi sono usciti da soli e tra una coccola e l’altra si sono baciati. In studio molti si sono commossi.

Le anticipazioni di Uomini e donne riferiscono anche che dopo l’esterna Giulio ha fatto notare a Giovanna che i genitori di Giulia sono stati molto calorosi nell’accoglierlo, mentre i suoi li ha sentiti più freddi. Lei, a questo punto, si è alterata, ha difeso i suoi genitori e ha detto che la zia non vedeva l’ora di conoscerlo, come anche i suoi genitori. Ha aggiunto che non deve permettersi di dire queste cose e che se non ha apprezzato non lo porterà più da loro. Così gli ha messo il muso e lui non ne ha capito il motivo. Il pubblico e gli opinionisti gli hanno dato torto, tranne Tina.

Anticipazioni Uomini e donne trono di Carlo Pietropoli

Secondo le anticipazioni del Trono Classico, Maria De Filippi è passata a Carlo Pietropoli facendo vedere l’esterna con Chiara. I due hanno litigato. Lui è arrivato arrabbiatissimo perché non gli era piaciuta la reazione di lei in puntata, cioè quando lui aveva detto di non dare importanza al bacio e lei aveva risposto di avere lo stesso pensiero. Secondo Carlo, un uomo queste cose può dirle, ma una donna no. Lei ha spiegato che lo ha detto perché c’era rimasta molto male e quindi si voleva difendere. Sono però volate parole grosse e insulti e lui alla fine ha detto di non credere che abbia carattere.

In studio la discussione è continuata, Carlo ha detto a Chiara che è una mezza donna e non si capisce com’è fatta realmente. Anche Bruna è intervenuta e si è autoeliminata. Ma a lui non è importato e le ha ribadito che tanto non gli piace fisicamente. A questo punto è intervenuto Lorenzo e ha attaccato il tronista dicendogli che non deve trattare le donne in questo modo, mostrandosi come un cafone. Carlo si è quindi offeso e ha litigato anche con Lorenzo, si è alzato in piedi e gli ha dato del falso. Chiara è voluta intervenire, ma il tronista l’ha zittita con parole davvero brutte. Così la corteggiatrice ha detto di non voler avere a che fare con un uomo che non rispetta le donne, ha salutato Maria e se n’è andata.

Le anticipazioni di Uomini e donne continuano con l’esterna di Carlo con una nuova corteggiatrice: Marianna. L’uscita è andata bene, lui ha detto che gli piace perché l’ha vista donna. Poi è stato il turno dell’esterna con Cecilia, anche questa andata bene e per poco non si sono baciati. Hanno fatto vedere anche un’esterna di Sara in un parco con un ragazzo. La tronista, inoltre, è uscita con Sonny ma l’esterna non è stata mostrata.

Infine sono stati ospiti Teresa e Andrea. Hanno detto di essere molto felici e che convivono a Milano da circa un mese. Adesso però lei deve andare a Roma per lavoro e quindi staranno un po’ lontani. Maria ha chiesto a Teresa a chi, secondo lei, è più interessato Giulio. Ha detto di essersi emozionata nel vedere l’esterna con Giulia e quindi da qui sembra portato verso di lei. Ma vede la ragazza un po’ troppo remissiva e quindi vede Giovanna più adatta a lui.

Verso la fine della puntata Giulio ha voluto chiarire la situazione con Giovanna. Le ha spiegato che non voleva insultare i suoi genitori, ma che con lui erano stati freddi in quell’occasione. La corteggiatrice ha spiegato che lo fanno perché sono protettivi nei suoi confronti, dato che in qualche occasione lui non si è comportato bene. Lui ha detto di essere dispiaciuto se lei si è offesa e ha aggiunto che a volte non riesce a trovare termini giusti quando parla.

