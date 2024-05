Spettacolo

Vincenzo Chianese | 29 Maggio 2024

Oggi Antonella Clerici ha aperto la diretta di È sempre mezzogiorno in compagnia dell’amica di sempre Anna Moroni e il momento ha emozionato tutto il pubblico.

Antonella Clerici ritrova Anna Moroni

Siamo ormai quasi giunti alla conclusione di questa stagione televisiva e i principali programmi stanno iniziando a terminare in vista della pausa estiva. Tra due giorni a chiudere sarà anche la quarta stagione di È sempre mezzogiorno, il fortunato programma di cucina di Antonella Clerici che ormai da anni tiene compagnia a milioni di telespettatori ogni giorno. Proprio questa mattina è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata della trasmissione, che è iniziata con una bellissima sorpresa per tutto il pubblico.

Antonella Clerici infatti ha aperto la diretta di È sempre mezzogiorno con l’amica di sempre Anna Moroni, che per anni è stata una delle colonne portanti dei suoi programmi. Come qualcuno ricorderà già lo scorso settembre la cuoca, in apertura della quarta edizione del programma, fece una sorpresa in studio alla padrona di casa, che alla vista della Moroni scoppiò in lacrime. Come un cerchio che si chiude dunque oggi la Clerici ha dato il via a una delle ultime puntate di questa stagione proprio con Anna e ha così affermato emozionata:

“Tra due giorni è finita questa quarta stagione. Noi facciamo il programma da Milano e i suoi figli la prima cosa che mi hanno detto è di non provarci nemmeno con lei. Noi qui stiamo festeggiando questi ultimi giorni, però ci sono persone che sono state con me una vita e quindi questa casa è sempre aperta”.

"Questa casa è sempre aperta!" 🌸 Anna Moroni e @antoclerici = tutto ciò di cui abbiamo bisogno oggi! 💛 #ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/k3H7Evmuil — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) May 29, 2024

Bellissima sorpresa dunque per tutto il pubblico, che ha gradito il ritorno di Anna Moroni. Antonella Clerici intanto resta concentrata sulle due ultime puntate di È sempre mezzogiorno e alla conduttrice facciamo un enorme in bocca al lupo.