Antonella Clerici torna a casa dopo la delicata operazione d’urgenza subita: “Devo prendermi del tempo”

Nicolò Figini | 17 Giugno 2024

Antonella Clerici

Dopo la delicata operazione subita pochi giorni fa Antonella Clerici è tornata sui social per la prima volta. Ecco che cosa ha detto ai suoi fan.

Antonella Clerici torna sui social

Pochi giorni fa Antonella Clerici ha pubblicato un post sui social in cui ha annunciato di essersi dovuta sottoporre a un’operazione urgente durante la quale le sono state rimosse le ovaie. Il dottore le ha ricordato di far controllare una cisti ovarica e a quel punto “è partito uno tsunami“. Poi aveva aggiunto:

“Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene. Determinante il Prof Enrico Vizza straordinario professionista, dotato di un’empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: “Stia tranquilla, al resto ci penso io”. Non la dimenticherò”.

Nella giornata di oggi, 17 giugno 2024, Antonella Clerici è finalmente riapparsa sui social e dopo aver pubblicato una serie di Stories del suo giardino, per informare i fan di essere tornata a casa, ha messo nel suo feed anche un post in cui rivela ai follower di stare bene:

“Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza. Va meglio e finalmente sono tornata nella mia #casanelbosco tra alberi, natura, animali. Adesso un po’ di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai. Dare valore anche all’ozio e talvolta fermarsi”.

Il ritorno di Antonella Clerici sui social

Lei stessa infatti è sempre stata favorevole al riposarsi anche sacrificando in parte il lavoro, soprattutto nei momento in cui si sta davvero male. Aveva espresso questo pensiero nel momento in cui a uno dei suoi chef era apparsa la medesima paresi che aveva colpito Simona Ventura:

“Stiamo un attimo tranquilli, porca miseria! Io siccome ti ho qua, a lei gliel’ho già scritto, voglio dirti: un po’ di relax… Relax, take it easy. Perché abbiamo una certa, vorrei dire”.

Auguriamo ad Antonella una pronta guarigione così da potersi godere l’estate con i propri cari.