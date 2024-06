Melissa Satta e Carlo Beretta sono ufficialmente un coppia: la prima foto sui social

NEWS

Debora Parigi | 17 Giugno 2024

Melissa Satta

Dopo avvistamenti e paparazzate in cui non sembravano esserci più dubbi, adesso arriva la conferma ufficiale della relazione tra Melissa Satta e Carlo Beretta. Lui, infatti, ha pubblicato sui social la foto dell’ex velina mentre sono insieme in vacanza. Vediamo lo scatto e cosa sappiamo di questa coppia nata da poco.

Arriva l’ufficialità della relazione tra Melissa Satta e Carlo Beretta

Da alcuni mesi si parla di una relazione tra Melissa Satta e Carlo Beretta (ex di Giulia De Lellis). I primi rumor sono spuntati verso la fine del mese di aprile quando furono paparazzi all’aeroporto di Linate in direzione Madrid e successivamente a godersi insieme un brunch. Un paio di settimane dopo sono stati invece visti insieme durante un weekend in Toscana.

La quasi conferma della relazione è poi arrivata alla fine di maggio quando sono stati nuovamente paparazzati. Questa volta però si trovavano in Sardegna e nelle foto pubblicate da vari giornali c’erano dei baci appasionati tra i due. Ecco appunto che la certezza della nuova stora d’amore era praticamente scontata.

Ma adesso abbiamo l’ufficialità nella nascita di questa nuova coppa formata da Melissa Satta e Carlo Beretta. Sì perché lui ha pubblicato sulle storie del suo profilo Instagram proprio una foto dell’ex velina mentre sono in vacanza insieme. Lo scatto non lascia dubbi e fa capire che i due hanno deciso di rendere noto pubblicamento il loro rapporto.

Come si vede, Melissa è in tenuta sportiva e il volto girato in direzione opposta all’obiettivo. Carlo non ha scritto niente sulla foto, nessun commento, parola o breve frase che possa far intendere qualcosa sulla storia d’amore. Ma comunque è chiaro che la relazione anche se potrebbero essere solo in una fase di conoscenza. D’altronde entrambi escono da due storie recenti. Lei è stata per un po’ di mesi con il tennista Matteo Berrettini. Lui invece ha fatto coppia per alcuni anni con Giulia De Lellis.