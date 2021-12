Antonella Elia a ruota libera contro Soleil e Alex: “Fake people” (VIDEO)

Commentatrice d'eccezione da casa questa sera al GF Vip è Antonella Elia che non si è risparmiata con Soleil Sorge e Alex Belli.

Questa sera per il Grande Fratello Vip 6 c’è una commentatrice d’eccezione: Antonella Elia. L’ex opinionista del reality (e anche ex concorrente) aveva annunciato che avrebbe detto la sua durante la diretta. E le sue battute non si sono fatte attendere, soprattutto contro Soleil Sorge e Alex Belli.

Il primo commento è stato riguardo il post del padre di Sophie Codegoni. La Elia si è trovata d’accordo e ha ribadito la sua volontà di volere la Sorge fuori dal reality. Poi ha fatto una battuta riguardo l’outfit dell’influencer. Ha infatti detto: “Ma Soleil si è dimenticata di vestirsi? Ha messo solo la camicia stasera”.

Antonella Elia commenta Soleil pic.twitter.com/XfaCQArhZg — disagiotv (@disagio_tv) December 10, 2021

Poi Signorini ha affrontato la questione del bacio di Delia Duran con uno sconosciuto e quindi la reazione di Alex che non si è molto scomposso. L’attore ha anche fatto tutto un discorso rivolto proprio alla moglie. E a tal proposito, anche in questo caso, Antonella Elia non si è tirata indietro nel commentare Alex, defininendo “fake”. Queste le sue parole:

“Io invece da parte di Alex non vedo nessuna verità. Sta facendo una performance molto scadente. Ma la nostra Delia che cosa dovrebbe andare a dire ad Alex, dentro la casa? Lui è vero come una moneta falsa! Anche lui a casa, vi prego, non se ne può più”.

Antonella Elia contro Alex Belli pic.twitter.com/Kh3A7rzmeb — disagiotv (@disagio_tv) December 10, 2021

Insomma la Elia non le manda certo a dire. Chissà cosa avrebbe aggiunto se fosse stata anche quest’anno opinionista al GF?

