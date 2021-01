1 GF Vip: Antonella Elia entra dentro la Casa e litiga con alcuni vipponi. L’opinionista non risparmia critiche (VIDEO)

Antonella Elia questa sera ha fatto irruzione nella Casa del GF Vip, ma stavolta nel ruolo di concorrente, dopo aver ricoperto le vesti di concorrente lo scorso anno. Nel corso della puntata l’ex volto di Non è la Rai, ha voluto dire qualcosa ad alcuni vipponi, in particolare ha litigato con Samantha de Grenet, Andrea Zelletta e Cecilia Capriotti. Insomma ne ha avute davvero per tutti!

A sorpresa Antonella Elia si è presentata in glass room e ha voluto incontrare, per prima, proprio Samantha de Grenet. La conduttrice è entrata a gamba tesa nei confronti della gieffina e non ha risparmiato delle forti critiche: “Complimenti, sei la regina dell’arroganza, ma chi ti da il diritto di dire certe cose”, ha esordito Antonella. Inizialmente Samantha è parsa tranquilla e con calma tenta ha cercato di spiegarsi, ma la Elia non ha voluto proprio sapere e, come vedete nel video sotto, ha continuato a battibeccare con lei (QUI IL VIDEO COMPLETO)…

Antonella Elia: “pubblico che figo sono dentro la casa e c’ho davanti una stronza, ed è bellissimo darle della stronza” #GFVIP

Ma non è finita qui, perché Antonella Elia ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere anche con Andrea Zelletta. Oltre ad avergli ribadito di avere davvero poco carattere, poiché lo vede troppo posato, gli ha anche confessato di non provare grande simpatia nei suoi confronti: “Quanto mi stai sulle p***e!” (QUI IL VIDEO).

Ma come dicevamo Antonella Elia ne ha davvero per tutti e ha attaccato anche Cecilia Capriotti. Secondo l’opinionista, infatti, nello scontro tra Dayane Mello e Stefania Orlando, la Capriotti avrebbe dovuto prendere una posizione netta poiché da fuori è risultata poco obiettiva.

Insomma anche stavolta Antonella Elia non si è smentita e ha sferrato svariate frecciatine contro i vipponi. Chissà come reagiranno nel post puntata ripensando alle parole dell’opinionista!