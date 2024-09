Questo pomeriggio a Bella Ma è scoppiata una discussione divertente tra Antonella Elia e Adriana Volpe. Ecco tutto quello che è successo nel corso della diretta.

Discussione tra Adriana Volpe e Antonella Elia

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Bella Ma con la conduzione di Pierluigi Diaco. Quest’anno nel cast troviamo anche Antonella Elia e Adriana Volpe che insieme hanno preso parte a un’edizione del Grande Fratello nel 2020. Tra loro nella casa più spiata d’Italia ci sono stati alcuni scontri e questi, anche se in maniera divertente, riaffiorano ogni tanto in diretta TV.

Il conduttore le stuzzica affermando che tra loro si dice che non scorra buon sangue, ma la Volpe ha smentito categoricamente questa notizia: “Noi siamo amiche così“. Tuttavia la Elia ha ribadito: “Ora non esageriamo, cioè… Non ci vediamo mai, dai. Diciamo la verità“. La Volpe ha replicato: “Ma perché in televisione devi sempre fare la scena da iena?“. L’altra ha continuato:

“Non ci vediamo, non andiamo a cena insieme. No, non ci vediamo Adriana. Quando ci vediamo? Non ci sentiamo mai al telefono. Ci mettiamo like su Instagram ogni sei mesi… L’amicizia è un’altra cosa”.

Sto piangendo perché questa è stata la mia casa:

Il perbenismo di Adriana Volpe vs la cruda onesta di Antonella Eli che le fa passare dei brutti 5 minuti.



Le voglio più spesso insieme nei programmi. pic.twitter.com/qLfD66cANK — Tiresia 🌪️🩸 (@ilCassandro) September 23, 2024

Adriana Volpe però ha affermato che in realtà sono state a cena diverse volte, ma anche in questo caso Antonella l’avrebbe smentita: “Ma non dire bugie, non è vero. Dimmi dove siamo andate a cena nell’ultimo anno“. La collega ha poi rilanciato ricordandole che sono andate insieme alle terme e l’altra ha esclamato: “Ma è successo quattro anni fa, ma mi prendi in giro?“. Con un po’ di imbarazzo Pierluigi Diaco ha detto che non avrebbe voluto scatenare tutto ciò.

Un momento che è stato molto chiacchierato sul web e vedremo se torneranno su questo discorso nelle prossime puntate.