Vincenzo Chianese | 15 Marzo 2023

GF Vip 7

Il gesto di Luca Onestini

Mancano ormai pochi giorni alla finale del Grande Fratello Vip 7 e il cerchio inizia a stringersi sempre di più. Solo nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Luca Onestini, che sta facendo discutere il web a causa di un filmato che lo vede protagonista. Nel corso della clip vediamo l’ex tronista di Uomini e Donne intento a lavare i piatti e a cucinare mentre chiacchiera con Antonella Fiordelisi. Presente in cucina era anche Nikita Pelizon, che ha ascoltato la conversazione tra i due Vipponi. Poco dopo però Luca è rimasto da solo, mentre la schermitrice e la modella si sono allontanate. A quel punto Onestini, dopo essersi guardato intorno e dopo essersi accertato di essere solo, ha lanciato del sale alle sue palle.

L’accaduto tuttavia non sembrerebbe essere piaciuto ai più, e il momento ha diviso il web. Secondo le malelingue del web, il gesto dell’ex tronista sarebbe infatti rivolto contro Nikita, con la quale come sappiamo non ha più alcun tipo di rapporto. Tanti altri però hanno preso le difese di Luca, facendo notare come in realtà il Vippone compia spesso questo gesto, che non sarebbe dunque in alcun modo legato alla Pelizon. Questo il video che sta facendo discutere i social nelle ultime ore:

Lunedì sera nel mentre, dopo la fine della diretta, Luca Onestini si è schierato nuovamente contro gli autori del GF Vip e contro Nikita Pelizon, a causa di alcune clip mostrate in puntata riguardanti proprio la modella. Queste le sue dichiarazioni:

“Non mi stupisce neanche perché le ho già viste tutte. Cioè ormai è la milionesima pagina. Ciò che mi stupisce è il racconto. Quello mi lascia allibito. La clip montata, isolamento, le cose e le robe cercate di camuffare. I discorsi strani. E quello mi lascia perplesso o che qualcuno ci creda. Quello mi lascia ancora più perplesso. Come ho detto l’altra volta, in quell’altra clip dove ha parlato con Ivana… quello mi lascia allibito. Allora non si vede niente e vedranno altre robe, raccontano quello che vogliono. È impossibile ed è un continuo. Non è più nemmeno da commentare”.