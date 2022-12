NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Dicembre 2022

GF Vip 7

La reazione di Luca Onestini alle parole di Oriana Marzoli

In queste settimane si è a lungo parlato di Oriana Marzoli. L’influencer infatti è finita al centro dell’attenzione mediatica per via del flirt avuto con Antonino Spinalbese all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Ma non solo. In questi giorni infatti sembrerebbe che la Vippona abbia rivolto il suo sguardo altrove e che abbia posato i suoi occhi su Daniele Dal Moro, che dal canto suo però sembrerebbe essere intenzionato a smascherarla. Oriana nel mentre si è anche avvicinata a Luca Onestini, e solo poche ore fa Nikita Pelizon, che come sappiamo ha un interesse per l’ex tronista, ha affrontato l’influencer. Tra i due tuttavia sembrerebbe esserci solo una bella amicizia, ciò nonostante stanotte è accaduto qualcosa che ha fatto discutere il web.

Proprio Oriana infatti ha tentato di giustificare i comportamenti di Nikita con Onestini. Inaspettatamente però l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi è andato su tutte le furie e ha così sbottato. Questo il video del momento:

Nel mentre proprio in queste ore Oriana Marzoli ha finalmente confessato il suo interesse per Daniele Dal Moro, affermando: “Mi interessavano entrambi (Antonino e Daniele, ndr). Anche quando stavo con Antonino ci ho provato sempre, ma non so se si vedeva fuori, a parlare con lui. Ma non voleva. Adesso sì, però niente di che. Parliamo, stiamo bene, ma niente di più. A volte mi sporca o mi abbraccia. Mi è sempre piaciuto, non è che perché ora Antonino… l’ho sempre detto. Lui me lo disse che mi sarei pentita perché Antonino avrebbe fatto come fa con tutte”.

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni tra Oriana e Daniele? Tra i due potrebbe davvero scoppiare la passione? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul Grande Fratello Vip 7.