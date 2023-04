NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Aprile 2023

Amici 22

Maria De Filippi interrompe la registrazione di Amici 22

Poche ore fa si è svolta la registrazione della quinta puntata del Serale di Amici 22, che andrà in onda su Canale 5 sabato 15 aprile, e come al solito non sono mancati i colpi di scena. Anche stavolta le squadre si sono scontrate attraverso tre differenti manche, e non è mancata una nuova eliminazione. Grazie alle prime anticipazioni abbiamo scoperto tutto quello che è accaduto in studio, e abbiamo appreso che a finire al ballottaggio finale sono stati Federica e Ramon. Tuttavia solo domani sera, sapremo chi tra la cantante e il ballerino dovrà ufficialmente lasciare il talent show, a poche settimane dalla finale.

Nel mentre in queste ore sul web stanno circolando anche altri dettagli su quanto accaduto ieri durante la registrazione della quinta puntata, e uno dei retroscena coinvolge nientemeno che Cricca. Il cantante infatti è risultato essere l’eliminato provvisorio della prima manche, e si è così scontrato in seguito proprio con Federica e Ramon.

Come riportano le anticipazioni di Gossip Tv però pare che Cricca, dopo essere finito al ballottaggio, sia scoppiato in lacrime. Ma non solo. Sembrerebbe anche che Maria De Filippi abbia momentaneamente interrotto la registrazione di Amici 22 per consolare il cantante, che è stato poi raggiunto anche da tutti i suoi compagni.

Tuttavia per Cricca, come abbiamo visto, le cose sono andate nel migliore dei modo. L’allievo di Lorella Cuccarini è stato infatti salvato dalla giuria, e ha così fatto ritorno al suo posto. Uno tra Federica e Ramon invece ha lasciato il talent show, e domani sera scopriremo cosa sarà accaduto in casetta. Ma chi tra la cantante e il ballerino sarà stato eliminato? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul talent show, e non solo.