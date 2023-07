NEWS

Andrea Sanna | 18 Luglio 2023

Antonella Fiordelisi

Avanti un Altro: arriva Antonella Fiordelisi?

Ci sono progetti in ballo nel futuro di Antonella Fiordelisi? Sicuramente sì, ma ora come ora è tutto top secret. La giovane influencer salernitana sui social pian piano racconta quali sono i lavori a cui ha preso parte e che la coinvolgeranno in futuro. Dopo aver già smentito una sua possibile partecipazione a La Pupa e il Secchione, per Antonella pare sia stata scartata l’ipotesi di Avanti Un Altro. Almeno secondo i rumor.

A proposito di questo nelle scorse ore è emersa l’indiscrezione che Sonia Bruganelli stia “corteggiando” Antonella Fiordelisi per averla in trasmissione. Ecco quanto raccolto circa questo gossip: “Si vocifera che Antonella Fiordelisi sia ‘corteggiata’ dalla Bruganelli per Avanti Un Altro. Pare sia in trattativa”, si legge nella prima storia Instagram pubblicata da Deianira Marzano.

A distanza di alcune ore, però, sono giunte delle ‘ultimissime’ su questo pettegolezzo. News che vanno però a smentire quanto detto precedentemente. Sempre l’influencer partenopea ha fatto sapere infatti: “Fonte certa. Pare che Antonella Fiordelisi non parteciperà assolutamente ad Avanti Un Altro né come Bonas né come salottino. Non c’è nulla in ballo”.

Il rumor su Antonella Fiordelisi – storie Instagram di Deianira Marzano

Antonella al momento non ha commentato la notizia, così come non l’ha fatto nemmeno Sonia Bruganelli. Ciò che sembra essere certo però è che l’influencer non prenderà parte allo show televisivo condotto da Paolo Bonolis, rispetto a quanto si è vociferato.

Nel ruolo di Bonas pare ci sarà ancora Sophie Codegoni, anche se ultimamente proprio sul suo futuro si è detto tanto (così come di una presunta e poi smentita discussione con la Bruganelli). Ad Avanti Un Altro rivedremo l’ex vippona nel ruolo che l’ha vista protagonista nella passata edizione. Pare non ci sia invece nessuna richiesta per Antonella Fiordelisi, concentrata su altri progetti.