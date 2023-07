NEWS

Andrea Sanna | 18 Luglio 2023

Wanda Nara

In questi giorni non si parla d’altro che delle voci di presunta malattia di Wanda Nara. Ora è lei a fare chiarezza

Wanda Nara fa chiarezza

Da giorni non si parla d’altro. La Nación e Jorge Lanata a Radio Mitre hanno parlato di Wanda Nara, spiegando si trovasse in ospedale per una presunta malattia. Con poca delicatezza i media hanno diffuso sospette diagnosi, facendo persino riferimento alla leucemia.

Fino a questo momento la showgirl argentina non si era espressa sulla faccenda, ma suo padre Andrés aveva rassicurato tutti. Poi il messaggio d’affetto di Mauro Icardi per Wanda Nara, a indicare la propria vicinanza. Adesso però a esporsi pubblicamente con un post è stata la conduttrice.

Dopo alcuni giorni che ha deciso di prendere per sé, Wanda Nara ha voluto raccontare cosa è accaduto su Instagram. Nel dettaglio si legge che mercoledì ha deciso di sua sponte di fare alcune analisi di routine ogni volta che viaggia o comunque ogni anno. La presentatrice ha ammesso che alcuni valori non sono andati molto bene e per questo ha pensato che fosse giusto farsi ricoverare per ulteriori accertamenti.

Sempre volutamente nella giornata di giovedì Wanda Nara ha svelato di essersi congedata dalla clinica, per fare dei controlli in un centro specializzato e l’ha fatto fornendo più informazioni possibili ai primi risultati. La moglie di Mauro Icardi ha dichiarato che come ogni mamma ha cercato di mostrarsi serena agli occhi dei sui figli, nascondendo paure e angosce, dato che non aveva nemmeno una diagnosi specifica:

«Purtroppo venerdì hanno ricevuto da un giornalista la conferma di una diagnosi che nemmeno io avevo», ha detto Wanda Nara nel lungo messaggio pubblicato.

La procuratrice ha spiegato poi che la medicina non è esatta e in quel preciso istante non erano trascorse nemmeno 24 ore dal suo controllo. «I miei figli hanno sempre saputo tutto da me, ho sempre parlato e questa non sarebbe stata l’eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati e studi in mano; e soprattutto con i miei tempi», ha giustamente detto Wanda Nara.

Poi un ringraziamento speciale alla sua famiglia, agli amici e tutti coloro che le hanno dimostrato quanto amore provano per lei. Ma ora Wanda Nara dove si trova? Ha fatto sapere che adesso è a casa, in attesa di fare altri esami. Sta seguendo le indicazioni dei professionisti che la stanno accompagnando. Per poi concludere: «Rimarrà nella mia sfera personale, soprattutto per proteggere i miei figli».

Augurandoci che non si tratti di nulla di preoccupante, Novella2000.it manda un abbraccio a Wanda Nara con la speranza che possa andare tutto per il meglio.