Antonella Fiordelisi beccata a cena con Andrea Maestrelli

Vincenzo Chianese | 22 Settembre 2023

Antonella Fiordelisi fa discutere il web

Nelle ultime settimane Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste della cronaca rosa. Come è noto infatti l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 7, dopo ripetuti tira e molla, ha messo un punto definitivo alla sua relazione con Edoardo Donnamaria, dopo diversi mesi di vita insieme. Nonostante i fan stiano ancora sperando in un ritorno di fiamma, sembrerebbe che al momento non sia possibile una riconciliazione tra i due, che nel mentre stanno cercando di voltare pagina. A oggi dunque Antonella pare essere single, tuttavia nelle ultime ore qualcosa l’ha riportata al centro del gossip e del pettegolezzo. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Ieri sera proprio la Fiordelisi si è mostrata sui social mentre si trovava a cena in un ristorante. Tuttavia poco dopo sul web è spuntata una foto della serata, che in breve ha fatto il giro del web. Antonella infatti si trovava a cena nientemeno che con Andrea Maestrelli, che ha conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello Vip. A quel punto i più maliziosi del web si sono chiesti come mai i due, che fin da subito sono stati grandi amici, non abbiano svelato di trovarsi insieme e così sono partite alcune teorie.

Stando ad alcuni utenti, tra Antonella Fiordelisi e Andrea Maestrelli potrebbe esserci una simpatia, che andrebbe oltre la semplice amicizia. Precisiamo naturalmente che si tratta solo ed esclusivamente del pensiero di alcuni fan. Non c’è infatti alcuna prova concreta che tra i due ex Vipponi sia nato un sentimento.

Senza dubbio però, qualora dovessero esserci delle novità, Antonella, che è sempre stata onesta e sincera con il suo pubblico, aggiornerà i fan sulla sua vita sentimentale, mettendo così a tacere i gossip. Non resta dunque che attendere per scoprire quello che sta accadendo e nel mentre fare un grande in bocca al lupo alla Fiordelisi.