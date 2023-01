NEWS

Nicolò Figini | 12 Gennaio 2023

GF Vip 7

La canzone di Antonella Fiordelisi al GF Vip

Come già sappiamo, e come vi abbiamo ricordato qualche tempo fa, Antonella Fiordelisi ha inciso una canzone intitolata “DINDAN“. Esiste anche un videoclip ufficiale che è presente su YouTube. Al suo interno c’è anche un volto noto al pubblico della televisione italiana. Ci stiamo riferendo a Francesco Chiofalo, conosciuto anche come Lenticchio. Il video del brano è stato girato quattro anni fa quando ancora l’attuale vippona e l’ex Pupo de La Pupa e il Secchione stavano insieme da poco.

Adesso questa canzone è entrata anche dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Il tutto ha avuto luogo nella serata di ieri durante il GF Vip Game Night, ovvero la serata giochi organizzata dagli autori. A presentare abbiamo visto Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi. Nel filmato qui sotto, invece, sentiamo la vippona mentre canta con grande entusiasmo. Tutti gli altri concorrenti intorno a lei applaudono e ridono. Qui di seguito vi lasciamo un estratto del testo:

“Dimmi come sei , dimmi cosa fai. La tua valigia è pronta ormai. Dimmi dove vai, cosa cerchi dai. Resisti al mondo che non dorme mai. No, no, non chiudere il cielo che sai te. Tutto gira intorno a te. Provaci sempre ovunque tu andrai, provaci se una campana sentirai“.

i cantanti di ameecee vorrebbero molto



pic.twitter.com/VyfXEVbnVy — federic🐉 xmas era (@federic0x1) January 12, 2023

E a questo punto parte il ritornello da cui è tratto il titolo della canzone di Antonella Fiordelisi. Tutti quanti si sono molto divertiti e anche gli utenti su Twitter hanno commentato positivamente l’esibizione. C’è, per esempio, chi ha scritto “Come fanno a odiarla” oppure “Ho sputato un polmone“. Voi avete visto questo momento in diretta? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Noi vi terremo aggiornato in caso di aggiornamenti. Seguiteci per molte altre news.