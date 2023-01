NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Gennaio 2023

Il lieto annuncio di Gerry Scotti

Sono anni che Gerry Scotti è uno dei volti più amati e seguiti della tv. Solo pochi giorni fa si è conclusa la messa in onda di Caduta Libera e il pubblico attende già con ansia la nuova edizione del quiz pre serale. In queste settimane come se non bastasse il celebre presentatore è impegnato con le registrazioni de Lo Show dei Record, che debutterà su Canale 5 a partire da febbraio. Negli ultimi giorni nel mentre è arrivata una grande gioia per Gerry. Scotti è infatti diventato nonno per la seconda volta! Suo figlio Edoardo e Ginevra Piola hanno dato alla luce il piccolo Pietro, dopo essere già diventati genitori per la prima volta di Virginia nel 2020. A dare il lieto annuncio è stato proprio il conduttore sui social, che si è mostrato nello studio de Lo Show dei Record. Suo nipote infatti è venuto al mondo mentre stava registrando il programma, e in merito su Instagram ha affermato:

“In questo momento, mentre stiamo registrando le prove de Lo show dei Record, è nato mio nipote Pietro”.

Già qualche mese fa, nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera, Gerry Scotti aveva svelato che di lì a breve sarebbe diventato nonno per la seconda volta. Ma non solo. Il conduttore infatti ha raccontato del momento in cui suo figlio Edoardo gli ha comunicato di essere in attesa di un altro bambino. Queste le dichiarazioni di Gerry in merito:

“Ci siamo trovati ai giardini di Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora, mi aspetto dei nipoti multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”.

Non resta che fare tanti auguri a Gerry Scotti per la nascita del suo secondo nipotino Pietro.