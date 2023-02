NEWS

Nicolò Figini | 15 Febbraio 2023

GF Vip 7

La delusione di Antonella Fiordelisi

Se per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia la giornata di San Valentino è passata senza troppi intoppi, lo stesso non si può dire per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nel primo caso abbiamo assistito a una dedica fatta dall’ex naufrago a Micol. Nel secondo, invece, sono scoppiate lacrime e attimi di sconforto. Dispiaciuto per quanto accaduto con l’influencer, Donnamaria ha deciso di abbandonare il salone invaso dall’amore per rifugiarsi dentro al van, lontano dagli altri vipponi.

Antonella nel mentre, si è messa a parlare con Martina Nasoni rivelando quanto fosse rimasta delusa dal suo comportamento: “Mi sono fatta un film con Edoardo. Oggi mi aspettavo una sorpresa, qualcosa, e invece abbiamo litigato. Purtroppo lui non è la persona giusta. Anche se siamo innamorati non possiamo stare insieme, ci facciamo del male“. In seguito, in suo soccorso sono arrivati anche Davide Donadei, Sarah Altobello e Matteo Diamante. Tutti loro sono stati ad ascoltarla e hanno tentato di tirarle su il morale.

Matteo e Sarah hanno esortato Antonella Fiordelisi e non rovinarsi questo percorso che sta facendo al Grande Fratello Vip 7. Martina, invece, riesce a immedesimarsi nei problemi dell’ex schermitrice: “Io la capisco, mi ci ritrovo sempre in queste situazioni“. Stanca dei continui alti e bassi, Antonella dice di aver preso la sua decisone e confida loro di non voler tornare indietro: “Non funziona così l’amore”.

