Dall’addio alla speranza all’incontro che ha cambiato tutto: il racconto della showgirl a La volta buona sulla sua rinascita accanto all’imprenditore fiorentino

Il coraggio di ricominciare quando il cuore si era fermato

Non è mai facile ammettere di aver smesso di crederci. Antonella Fiordelisi, ospite nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo a La volta buona, ha aperto il suo cuore con una sincerità disarmante, tipica di chi ha finalmente trovato la propria isola felice. Il 2025 non è stato solo un numero sul calendario, ma l’anno della sua metamorfosi sentimentale. La showgirl ed ex schermitrice ha confessato di essere approdata all’incontro con Giulio Fratini in un momento di totale chiusura: reduce da sofferenze che avevano lasciato il segno, aveva alzato una barriera tra sé e il mondo maschile, convinta che la solitudine fosse l’unico scudo efficace contro il dolore.

Giulio Fratini: l’imprenditore che ricorda un divo

L’uomo capace di abbattere quel muro ha un nome e un volto già noto alle cronache rosa, ma che con Antonella sembra aver trovato una nuova, più profonda dimensione. Giulio Fratini, imprenditore fiorentino con un passato sentimentale che lo ha visto legato a nomi come Roberta Morise ed Elisabetta Gregoraci, è entrato nella vita della Fiordelisi nel gennaio del 2025. Durante l’intervista, un commento di Giancarlo Magalli ha sottolineato l’evidente bellezza dell’uomo, paragonandolo al divo turco Can Yaman; un’osservazione accolta col sorriso da Antonella, che ha confermato con orgoglio la somiglianza, ma ha preferito concentrarsi sulla solidità di un rapporto che va ben oltre l’estetica.

Verso il 2026: un traguardo che profuma di futuro

Quella che era iniziata come una timida frequentazione nel gennaio scorso, suggellata poi dalle prime foto social e dai primi scatti dei paparazzi a marzo, si è trasformata in una certezza che guarda lontano. “Nel 2025 ho trovato l’amore e spero che continui nel 2026”, ha dichiarato Antonella, lasciando intendere che il legame con il suo “Giulio fiorentino” sia destinato a scrivere ancora molte pagine importanti.