Antonella, l’ex Gianluca Benincasa rivela il contenuto di alcuni messaggi: “Anche da me voleva dei figli”

NEWS

Debora Parigi | 22 Febbraio 2023

GF Vip 7

L’ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, ha fatto delle rivelazioni

Questa settimana a Casa Pipol è stato ospite Gianluca Benincasa, ormai famoso ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Come sappiamo, pare che i due stessero insieme quando lei è entrata nella Casa del GF Vip 7. Quindi la storia con Edoardo Donnamaria ha portato a tutta una serie di “scandali” e poi accuse reciproche tra lui e il padre di Antonella.

A Casa Pipol Gianluca ha fatto nuove rivelazioni riguardanti il suo passato con la Fiordelisi. Ha infatti dichiarato che molte cose che lei dice a Donnamaria all’interno del reality le ha dette precedentemente anche lui. Tra queste pare esserci la questione “figli”. Antonella in più occasioni ha parlato con Edoardo dei loro futuri figli. Ecco, avrebbe fatto lo stesso anche con l’ex.

Gianluca ha infatti detto: “Ho messaggi che Antonella dice anche a me che vuole dei figli, come sta dicendo a Edoardo. Tante volte ce l’eravamo detto dal vivo, però non ricordavo se fosse anche stata scritta questa cosa e sono andato a cercare su Whatsapp. Lei mi aveva scritto: ‘Tra due o tre anni li possiamo fare, sai come saranno belli i nostri figli'”.

Gianluca Benincasa ha anche parlato del fatto che Antonella Fiordelisi avesse tenuto la loro relazione segreta. Ha quindi spiegato i motivi che spingevano lei a fare così e perché lui accettasse tutto questo. “Lei non dichiarava che stava con me perché c’era il Grande Fratello imminente, quello dell’anno scorso a cui avrebbe dovuto partecipare”, ha rivelato.

“Poi c’è stato questo, il secondo”, ha continuato. “Quindi realmente era quella la motivazione. Io non ho scelto di restare nell’ombra per ‘approdare’ al Grande Fratello, perché quando l’ho conosciuta lei non c’entrava niente con il Gf. […] Io condividevo tutto quindi lei non aveva questo problema di farsi vedere con me. Però ci stava sempre questo Grande Fratello da fare da single nella sua psicologia. Io ho accettato, perché lei mi ha fatto credere che questa situazione era molto distante dalla realtà”.

Potete ascoltare tutto il suo intervento QUI.