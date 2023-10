NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Ottobre 2023

Amici 23

Parla l’ex allievo di Amici

Anche oggi nel corso della nuova puntata di Amici non mancano le emozioni. In studio infatti abbiamo assistito a delle nuove gare di canto e ballo e a esibirsi è stato naturalmente anche Elia. La performance tuttavia non ha convinto a pieno la maestra Alessandra Celentano, che a quel punto ha affermato: “Mi è sembrato un mimo dramma, una rappresentazione di mimo accompagnata da musica. Da quel punto di vista era abbastanza carino. I mimi sono bravissimi”.

Poco fa però sui social è accaduto qualcosa di inaspettato. A intervenire infatti è stato Samuele Barbetta, ex allievo di Amici. Il ballerino così con una storia pubblicata sul suo profilo si è scagliato contro la Celentano, prendendo le difese di Elia. Queste le dichiarazioni di Samuele, che stanno già facendo il giro del web:

“La danza è 50% sport e 50% arte. Cercare di codificare quella parte artistica non è un’operazione matematica. Dare del mimo a un danzatore con una profonda consapevolezza artistica è come usare la matematica per capire un quadro di Van Gogh”.

Nel mentre la performance di Elia non ha convinto nemmeno la giudice Virna Toppi e così l’allievo di Amici 23 si è classificato all’ultimo posto. Ma cosa accadrà per lui nel corso delle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.