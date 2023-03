NEWS

17 Marzo 2023

GF Vip 7

La scelta dei fan di Antonella Fiordelisi verso il televoto del GF Vip

Nella puntata del 16 marzo del GF Vip 7 è stato decretato il secondo finalista che è risultata essere Micol Incorvaia (Oriana Marzoli è stata la prima). C’è stata quindi una nuova nomination che porterà il pubblico a scegliere il terzo finalista, ma anche un nuovo eliminato. In pratica i due risultati saranno dati da chi prenderà più voti e chi ne prenderà meno. Al televoto sono andate tutte donne e cioè Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi.

Esclusa dal salvataggio della catena, Antonella è stata la prima a finire in nomination e ha avuto un crollo emotivo. Ha detto di essere stanca, di sentirsi sola e di vivere un momento davvero complicato. Inoltre si è lamentata anche delle continue critiche che le vengono rivolte. E proprio quanto successo ieri ha portato lo staff della vippona a chiedere una cosa molto estrema ai suoi fan.

“Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele.

Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di un televoto flash, di NON salvare Antonella, per il suo bene”.

Probabilmente su questa scia proveniente dalle persone vicine ad Antonella Fiordelisi, i suoi fan sembra che abbiano preso una decisione molto drastica. E attraverso i social stanno invitando tutti i sostenitori donnalisi a fare altrettanto. In pratica stanno chiedendo di non votare Antonella al televoto di questi giorni, ma si dare i voti a Milena.

Se davvero i fan di Antonella agiranno così, potrebbero esserci dei colpi di scena nel risultato che scopriremo lunedì in puntata. Ad oggi i sondaggi dicono che la favorita per la finale sia Giaele poiché prenderà tutti voti dei fan spartani. Mentre Milena pare essere la meno votata. E se si ritrovassero davvero Antonella con meno preferenze? Insomma, in tanti adesso attendono questo risultato.