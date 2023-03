NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Marzo 2023

GF Vip 7

I fan di Antonella Fiordelisi le inviano una lunghissima lettera e spiegano perché non l’hanno votata per salvarla

La lettera dei fan di Antonella Fiordelisi

Ieri sera Antonella Fiordelisi è stata inaspettatamente eliminata dal Grande Fratello Vip 7, e la notizia ha lasciato senza parole il pubblico. Tuttavia poco dopo la Vippona ha scoperto dell’appello che sua madre ha fatto qualche giorno ai fan, chiedendo di non votarla per salvarla, avendola vista stare troppo male. Dopo averla vista lasciare la casa così i Donnalisi, i fan di Antonella e di Edoardo Donnamaria, hanno inviato una lunghissima lettera alla schermitrice, spiegando perché non l’hanno votata e perché hanno deciso di farla uscire dal gioco. Queste quanto si legge nel lungo messaggio, riportato da Isa&Chia:

“Cara Nellina, se leggerai questa lettera vorrà dire che siamo riusciti a riportarti a casa. Forse non capirai subito perché abbiamo deciso di farti uscire ad un passo dalla finale e proveremo a spiegartelo cosi. […] Ti abbiamo vista in tutte le tue sfumature, ti abbiamo capita e ti abbiamo amata, sempre. Sei stata l’assoluta protagonista di questo Grande Fratello Vip insieme ad Edoardo. Ma sei stata gettata in pasto al pubblico più di una volta per amore dello spettacolo, massacrata con una narrazione spesso distorta, hanno mostrato solo ciò che hanno voluto per alimentare l’odio social nei tuoi confronti e dopo l’ennesima puntata in cui non ti è stata resa giustizia, abbiamo deciso di dire BASTA”.

E ancora i Donnalisi, spiegando perché non hanno votato per salvare Antonella Fiordelisi, hanno aggiunto:

“Hai retto sulle spalle il peso di tutte le dinamiche di questo GFVip e meritavi la finale fin dal primo momento. […] Dopo averti vista allo stremo delle forze e privata del tuo unico pilastro lì dentro, abbiamo deciso di evitarti due settimane di ulteriore sofferenza e di permetterti di tornare a casa dalle persone che ti amano e che ami. Speriamo che tu capisca che a spingerci a questa decisione è stato il grande affetto che proviamo per te e il forte senso di protezione. […] Ora è tempo che il gioco finisca e che cominci la vita vera, la tua nuova vita. Quando e se vorrai noi saremo qui, a raccontarti l’incredibile percorso di crescita che hai compiuto. Adesso goditi l’amore di Edoardo e la felicita che ti meriti. Buon

Inizio di questa nuova vita e che sia meravigliosa come te. I tuoi Donnalisi”.

In queste ore nel mentre Antonella Fiordelisi ha finalmente ritrovato il suo Edoardo Donnamaria e i due si sono già mostrati insieme sui social. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane tra loro? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre facciamo un enorme in bocca al lupo a questa splendida coppia, che da mesi fa battere il cuore del web.