Nonostante Antonella Fiordelisi si sia avvicinata molto a Edoardo Donnamaria, sembra che ci sia un’intesa anche con Antonino Spanalbese. Proprio a quest’ultimo ha concesso un massaggio molto particolare ai glutei! Mentre Charlie risponde ad alcuni dei quesiti posti dalla Fiordelisi, sempre lei concede delle attenzioni all’imprenditore sdraiato sul letto come da sua richiesta. Precisiamo infatti che è stato Antonino a chiederle un massaggio.

Tutto ciò ha prima portato a un confronto tra Edoardo e Antonella e in seguito tra Donnamaria e Spinalbese. Il primo di quest’ultimo duo ha affermato:

Pensi che se lui è fidanzato di qualcuna e a me piace io non parto? Se posso parto! Non esiste sta cosa. Io tendenzialmente di base non sono uno geloso. Ci sono cose e cose. Se una persona per lavoro fa le serate in discoteca e ci va con il c**o di fuori com’è capitato che facesse qua, non è che sono la persona più felice del mondo, però dico anche che ognuno fa come c**o vuole. Se una però fa i massaggi al c**o a un altro è un discorso diverso.