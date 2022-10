1 Il massaggio di Antonella Fiordelisi ad Antonino Spinalbese

Serata apparentemente tranquilla nella Casa del GF Vip in vista dei festeggiamenti per il compleanno di Giaele De Donà (tanti auguri da tutti noi). Ma c’è stato un gesto, o meglio un massaggio, di Antonella Fiordelisi nei confronti di Antonino Spinalbese, che ha fatto sbottare e non poco Edoardo Donnamaria. Partiamo per ordine e facciamo il punto della situazione.

Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è nata una complicità particolare. La prima a manifestare un certo interesse è stata proprio lei, quando a Carolina Marconi, Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi qualche settimana fa ha rivelato di essere in qualche modo attratta dal ragazzo. Venuto a sapere di questo, Edoardo ha cambiato atteggiamento verso la schermitrice e ha cominciato ad avvicinarsi a lei. Anche lui non ha nascosto la voglia di approfondire questa conoscenza. Sebbene lei si sia mostrata spesso e volentieri frenata con Edoardo (per svariati motivi), non mancano momenti di tenerezza tra loro.

Ieri sera, però, qualcosa è successo da far sbottare, come vedremo in seguito, Edoardo Donnamaria. In stanza blu Antonella Fiordelisi si è ritrovata in compagnia di Giaele De Donà, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese. Proprio a quest’ultimo ha concesso un massaggio molto particolare… ai glutei! Mentre Charlie risponde ad alcuni dei quesiti posti dalla Fiordelisi, sempre lei concede delle attenzioni all’imprenditore sdraiato sul letto come da sua richiesta. Precisiamo infatti che è stato Antonino a chiederle un massaggio.

ANTONTELLA FIORDELISI E IL MASSAGGIO AI GLUTEI PER ANTONINO SPINALBESE

Mentre Charlie Gnocchi risponde a delle domande romantiche di Antonella Fiordelisi, la schermitrice esegue un massaggio ai glutei per Antonino Spinalbese.#donnalisi #gfvip7 #gfvip22 #gfvip pic.twitter.com/vmmwYwe9Fr — 🌟Angelo 💫 (@Ang_Gulino) October 12, 2022

Sebbene Antonella Fiordelisi, così come Antonino Spinalbese, pensavano si trattasse di un innocuo massaggio fatto senza malizia, c’è da dire che Edoardo Donnamaria non è sembrato proprio dello stesso avviso, tanto da sbottare poco dopo. Come vedremo successivamente il tutto ha portato a un faccia a faccia con la vippona, sempre in stanza da letto.

Andiamo a vedere quanto accaduto tra Edoardo e Antonella al GF Vip 7...