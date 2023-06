Antonella Fiordelisi, una frase sembra confermare la crisi con Edoardo Donnamaria

NEWS

Debora Parigi | 10 Giugno 2023

GF Vip 7

La frase di Antonella Fiordelisi che desta sospetti sulla storia con Edoardo Donnamaria

Da una decina di giorni si parla di una presunta crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due, che si sono conosciuti al GF Vp 7, hanno dimostrato già all’interno della Casa di avere ogni tanto delle problematiche di coppia. Proprio nel reality ci sono stati tanti tira molla. Ma una volta fuori il loro rapporto si è rasserenato e si sono sempre mostrati insieme felici e sorridenti.

Come detto, però, ci sono state delle situazioni che hanno fatto pensare ai fan che ci potessero essere dei problemi tra loro. La prima avvisaglia è arrivata quando lei su Twitter lei ha scritto: “Mai elemosinare attenzioni”. Messaggio poi tolto e sostituito da questo: “Mi assenterò per un po’ da Twitter. Non credo che faccia bene stare sempre qui”. Lei però aveva messo a tacere qualsiasi voce sulla crisi pubblicando un video in cui era proprio in compagnia di Edoardo e sembravano molto felici.

Ora però i dubbi sono tornati tra i fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Intanto lei ha scelto di lasciare per un po’ Twitter: “Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter”. Nel mentre pubblica sul suo profilo Instagram dove come sempre i fan la sommergono di sostegno, affetto e complimenti. Ma proprio la risposta che Antonella ha dato a una fan che le ha commentato l’ultimo video pubblicato, desta vari sospetti. La fan in questione ha scritto: “Sorridi che sei la più bella del mondo”. E lei ha risposto: “Ci sto provando”.

Non è un momento facile quindi per la Fiordelisi, ma i motivi sono al momento sconosciuti. Solo che tanti dei fan pensano che sia proprio a causa di una crisi con Edoardo. Infatti le risposte al suo commento riguardano proprio la loro storia d’amore.