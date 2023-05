NEWS

Nicolò Figini | 30 Maggio 2023

GF Vip 7

Crisi tra Edoardo e Antonella Fiordelisi?

In queste ore si sta parlando molto della rottura che ha visto protagonisti due ex protagonisti del Grande Fratello Vip 7. Stiamo, ovviamente, parlando di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Tantissime le indiscrezioni che sono uscite sul loro conto e le dichiarazioni che entrambi, più o meno esplicitamente, hanno rilasciato sui social. Adesso, però, il web è preoccupato anche per un’altra coppia del GF Vip 7. Ci stiamo riferendo a quella formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Ma che cosa sta succedendo? Partiamo con ordine per cercare di capire al meglio la situazione. Come spesso accade Antonella, tramite il suo profilo Instagram, ha risposto ad alcune domande dei fan. Qualcuno le ha chiesto se avrebbero festeggiato i sette mesi insieme. La sua risposta è stata: “Lo sapete che non è tipo da festeggiamenti“. In questo modo ha lasciato intendere che non avrebbero organizzato nulla.

Fino a qui nulla di strano. Ciò che ha fatto preoccupare i fan più affezionati, infatti, è stato quello che ha scritto più tardi su Twitter: “Mai elemosinare attenzioni“. Che stesse parlando della sua situazione? Non possiamo saperlo con certezza, ma sappiamo soltanto che poco dopo il post è sparito dal social. È stato rimpiazzato da un altro messaggio:

“Mi assenterò per un po’ da Twitter. Non credo che faccia bene stare sempre qui”.

La frase di Antonella Fiordelisi potrebbe essere legata alla presunta crisi con Edoardo Donnamaria? Per il momento si tratta solo di rumor non confermati. Dovremo attendere dichiarazioni più precisi da parte dei diretti interessati. Noi continueremo a informarvi nel caso in cui ci fossero altri aggiornamenti.

