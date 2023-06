NEWS

Andrea Sanna | 9 Giugno 2023

GF Vip 7

Twitter: Antonella Fiordelisi lascia il social

Antonella Fiordelisi poco dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip si è mostrata piuttosto attiva su tutti i suoi social e in particolar modo su Twitter. Qui esprime spesso i propri pensieri, come tutti, e di recente ha anche spiegato perché non era presente alla festa di compleanno di Alberto De Pisis e il motivo per cui il fidanzato Edoardo Donnamaria si sarebbe poi presentato da solo.

In generale, così come tanti volti noti del mondo dello spettacolo, anche Antonella Fiordelisi riesce ad attirare a sé non solo l’affetto dei fan ma anche numerose critiche. Specie da chi è ancora ancorato alle dinamiche del Grande Fratello Vip 7 e che a oggi dovrebbero essere abbondantemente superate.

In ogni caso su Instagram è comparsa questa storia in cui Antonella Fiordelisi ha spiegato: “Avrei bisogno di fiducia, stima e rispetto. Sempre”.

La storia Instagram di Antonella Fiordelisi

Passando invece su Twitter Antonella Fiordelisi ci ha tenuto a ringraziare i propri fan dopo un incontro. In tantissimi si sono presentati per lei all’evento e ci ha tenuto a riservare a ognuno di loro queste parole: “Grazie a tutti per il sostegno di oggi! Ne avevo bisogno. Siete stati carinissimi”, ha detto emozionata.

Grazie a tutti per il sostegno di oggi! Ne avevo bisogno ❤️🥹 siete stati carinissimi #donnalisi #fiorde — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) June 8, 2023

Poche ore dopo però l’influencer è tornata a “cinguettare” sulla nota piattaforma e annunciare così il suo addio al social: “Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter“, ha scritto Antonella Fiordelisi.

Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter 🫶🏻 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) June 8, 2023

La decisione di Antonella Fiordelisi di lasciare Twitter (almeno per ora) ha generato differenti reazioni tra gli utenti. Come spesso accade in questi casi c’è chi ha preso le sue difese e chi invece le è andato totalmente contro.

Questo uno dei tanti tweet a favore dell’ex vippona: “Se fossi un parente o un amico di Edo e Antonella. Gli direi di farsi due regali. Uno disinstallare Twitter. È letteralmente il male soprattutto per lei. Due prendersi due giorni staccare da tutto e mettere il cell in una scatolina chiuso per 48 ore. Si vive meglio”.

Mentre invece questo è uno dei numerosi pensieri negativi riguardo la decisione di Antonella Fiordelisi: “Le donnalisi: Si si Antonella fai bene finalmente hai capito che ti devi staccare da Twitter così non ricevi più odio’. Sempre loro che le criticano pure il paio di mutande che indossa (e spoiler lo hanno fatto). Ma fate una cosa seguitela solo quando pubblica il fidanzato”.

Vedremo se quella di Antonella Fiordelisi sarà una presa di posizione netta o momentanea.