1 La gaffe di Antonella Fiordelisi

Ci risiamo! Antonella Fiordelisi ha commesso un’altra gaffe sui social! Già in passato è capitato che l’influencer sbadatamente abbia fatto qualche errore, ma si sa, al popolo della rete non sfugge proprio nulla. Nella giornata di ieri la schermitrice ha concesso hai fan la possibilità di porgerle delle domande o curiosità.

Poco dopo Antonella ha selezionato alcuni quesiti e ha risposto ad ognuno di loro. Ed è qui che arrivata la figuraccia che sta spopolando sui social.

“Foto di te al mare?” ha chiesto qualche fan curioso di vedere uno scatto dell’influencer in spiaggia. Forse per la fretta o per la disattenzione, però, Antonella Fiordelisi ha pubblicato una sua immagine in piscina, dove mette in mostra il suo bel fisico scolpito. L’errore commesso dall’ex fidanzata di Francesco Chiofalo non è passato inosservato agli utenti del web che ci hanno scherzato su.

Storia Instagram di Antonella Fiordelisi

La storia Instagram di Antonella Fiordelisi, infatti, si è diffusa piuttosto rapidamente sui vari social network e non mancano battutine a riguardo. Come deciderà di giustificarsi stavolta? Oppure lascerà correre semplicemente? Vedremo cosa accadrà, intanto nei giorni scorsi suo padre Stefano ha avuto un diverbio a distanza con l’ex Francesco Chiofalo…